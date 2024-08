“Alassio di tutti” tuona: “No alla vendita dei posteggi pubblici di via Maiolo”

Alassio. “No alla vendita dei tre lotti di parcheggi pubblici di via Maiolo”. Lo affermano i consiglieri di “Alassio di tutti” Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola e Franco Polli.

“Tra le problematiche croniche di Alassio che colpiscono sia residenti che turisti, vi è quella riguardante i parcheggi – ricordano i consiglieri – Sono molte le aree cittadine in cui la scarsità di posti liberi e gratuiti si fa particolarmente sentire. Per questo l’Amministrazione, oltre a ricercare nuove aree parcheggio, dovrebbe preservare quelle già esistenti. Siamo quindi contrari al fatto che Melgrati e la sua squadra intendano vendere i tre lotti attualmente adibiti a parcheggio pubblico siti in via Maiolo”.

Sono 27 posti auto indispensabili per i residenti e non si comprende il perché di una tale operazione che rischia di creare non pochi problemi a coloro che non possono permettersi di sborsare la cifra richiesta dall’ente. A far risultare ancora più assurda l’operazione vi è il fatto che risulterebbero dei problemi di infiltrazione dai posteggi in questione ai sottostanti box auto e quindi anche coloro che, obtorto collo, acquistassero, si troverebbero in una situazione non felice”.

“Noi di ‘Alassio di tutti’, dopo esserci confrontati con molti cittadini della zona, con un’apposita mozione che abbiamo depositato in Comune, chiediamo all’amministrazione comunale di fare marcia indietro e di togliere dal piano delle alienazioni i parcheggi in questione” concludono dalla minoranza.

Nel documento, i consiglieri ricordano “esistono problemi di infiltrazione su questo terreno che rappresenta una problematica ad oggi irrisolta per i sottostanti box privati”. Inoltre, sottolineano che “tale vendita comporterebbe un evidente svantaggio per quei residenti non acquirenti del parcheggio in questione, in quanto, oltre al disagio di dover cercare quotidianamente un parcheggio alternativo in una zona già di per sé critica da questo punto di vista, comporterebbe anche una potenziale perdita di valore per il proprio immobile”. Ancora “gli abitanti del quartiere sono in procinto di organizzare una raccolta firme a sostegno di quanto oggi proponiamo”.

Dato che “la maggior parte dei residenti della zona parrebbero essere contrari a questa operazione e che quindi tale operazione potrebbe rappresentare un eventuale vantaggio solo per pochissimi a certo scapito di molti” i consiglieri propongono “di togliere il terreno comunale in questione dai beni alienabili e garantire quindi che i 27 posti auto e gli 8 parcheggi per moto rimangano interamente e definitivamente pubblici”.