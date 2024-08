Alassio: Comune e Associazione Bagni Marini uniti per la pulizia straordinaria del litorale

Alassio. Nella serata di ieri, mercoledì 28 agosto, ad Alassio sono stati svolti importanti lavori di setacciamento e pulizia del tratto di arenile nella zona ex Adelasia. L’intervento ha riguardato la SLA numero uno, attualmente utilizzata come spiaggia libera, insieme all’adiacente porzione di spiaggia libera.

La pulizia straordinaria è stata resa possibile grazie alla proficua collaborazione tra il Comune di Alassio e l’Associazione Bagni Marini, i cui associati hanno sostenuto i costi dell’operazione, affidando i lavori a una società autorizzata. Tale ditta, incaricata dall’associazione, ha potuto accedere agli arenili del litorale per eseguire la sistemazione e la grigliatura della sabbia.

“La collaborazione con l’Associazione Bagni Marini – ha sottolineato l’assessore al Demanio del Comune di Alassio Rocco Invernizzi – rappresenta un modello virtuoso di come l’impegno congiunto tra pubblico e privato possa migliorare la qualità delle nostre spiagge e dei servizi offerti ai cittadini e ai turisti. Il lavoro svolto è solo uno dei tanti interventi che vedono il Comune e le realtà locali uniti nella valorizzazione del nostro litorale. Insieme a tutta l’amministrazione comunale ringrazio sentitamente l’Associazione e i gestori degli stabilimenti aderenti per il supporto nella pulizia straordinaria di questo tratto di spiaggia libera”.

“Ci sembra storicamente corretto – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Bagni Marini di Alassio, Emanuele Schivo – collaborare con l’ente pubblico, in modo rapido, alla tutela del territorio, così come abbiamo fatto con il ripascimento di ricostruzione delle spiagge avvenuto nei mesi di giugno e luglio, o il posizionamento, proprio nella zona dove ci viene richiesta la pulizia, delle boe rosse di segnalazione dei 200 metri di balneazione. Sicuri di svolgere qualcosa di realmente importante per l’intera comunità alassina e per i tanti turisti che frequentano la zona, rimaniamo a disposizione dell’ente pubblico per ulteriori collaborazioni per il bene del paese”.