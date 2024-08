Al via a Pietra Ligure e Genova le riprese del thriller “Colpo Circuito”

Pietra Ligure. Genova Liguria Film Commission annuncia l’inizio riprese del film “Colpo Circuito”, un thriller avvincente scritto da Paolo Fittipaldi, diretto da Anna Antonelli e prodotto da Creations Factory.

Le riprese si svolgeranno in Liguria, tra Genova e Pietra Ligure, dal 2 al 28 settembre 2024. La produzione conta sul supporto tecnico di Genova Liguria Film Commission ed è sostenuta dal bando FiLSE – Regione Liguria, a valere sul Fondo Audiovisivo – sottomisura attrazione

“Colpo Circuito” vanta un cast eccezionale, con la partecipazione di attori di spicco come Stefano Cassetti, Giorgia Fiori, Andrea Bruschi, Alessandro Cremona, Ivan Franek, Alessandro Cirilli, Alberto Aimo, Cristina Pasino e molti altri. Il lungometraggio è tra i vincitori del Bando di Attrazione della Regione Liguria -Filse 2023, confermando il suo valore artistico e culturale.

La produzione ha indicato Fargo Entertainment in qualità di produttore delegato e le aziende Out Of Office e Lucerna Entertainment come service organizzativo sul territorio ligure, garantendo un’attenzione particolare alle risorse locali e alle professionalità del settore.

La regista Anna Antonelli dichiara: “Sono estremamente felice e onorata di annunciare che il mio primo film verrà girato a Genova, grazie al supporto ottenuto attraverso il bando vinto al FILSE per le produzioni cinematografiche. È un progetto che mi sta particolarmente a cuore e avere al mio fianco un cast di attori così importanti e di calibro internazionale, che hanno creduto in me e nel mio lavoro, è per me una grande soddisfazione. Puntiamo a una distribuzione importante all’estero, poiché si tratta di un thriller con un respiro internazionale, capace di coinvolgere il pubblico su scala globale.”

Cristina Bolla, presidente di GLFC, aggiunge: “‘Colpo Circuito’ rappresenta un progetto piuttosto inedito: probabilmente si tratta infatti del primo film action-crime sostenuto dal fondo audiovisivo della Liguria. Ed è un’opera prima, debutto alla regia di un lungometraggio per Anna Antonelli. Guardiamo quindi con vivo interesse alla produzione, certamente ambiziosa; e a questo inizio riprese, che potrebbero offrire qualche risvolto inedito per la Liguria sul grande schermo. Se infatti, soprattutto negli ultimi anni, il nostro territorio ha visto questo genere molto battuto dalle serie TV, altrettanto non è avvenuto per il cinema, che si è invece concentrato su un racconto più autoriale. Qui ci misuriamo con qualcosa di diverso, che aggiungerà un nuovo tassello alla visione globale della Liguria Terra da Film e da Fiction”.