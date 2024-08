Agrivoltaico e Agrisolare, CIA Savona: “Nuove opportunità per la riconversione energetica”

Cia Savona ancora in prima linea nel processo di riconversione energetica delle filiere agricole, con particolare riferimento ai finanziamenti sui bandi destinati all’Agrisolare e all’Agrivoltaico, previsti dal C.S.R. 23/27 (ex PSR). Ma non solo: per le imprese e produttori nuove possibilità di investimenti aziendali e consulenza nel settore energia.

Per questo Cia Savona ha promosso un incontro tematico con gli esperti di Bper Banca, che si è svolto presso la sede provinciale di Albenga, alla presenza del direttore dell’associazione agricola Gianluigi Nario.

Al centro del confronto il punto della situazione sulle risorse previste dal futuro C.S.R. 23/27 (ex PSR) anche in relazione alle opportunità e diverse opzioni di accesso al credito offerte da Bper Banca.

Inoltre, sui bandi Agrisolare e Agrivoltaico non mancherà l’azione di supporto e assistenza da parte degli uffici e del personale specializzato di Cia Savona, pronta a seguire le pratiche e le istruttorie delle aziende interessate ai nuovi investimenti e alla realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle strutture produttive agricole.

“Per Cia e i suoi associati è stato un momento operativo e di valutazione importante per valutare gli interventi di riconversione energetica del comparto agricolo” affermano dall’associazione agricola.

“Siamo pronti ad accompagnare le aziende interessate in questo percorso strategico e funzionale alla stessa transizione ecologica: l’ufficio tecnico di Cia Savona è a disposizione delle imprese per la presentazione delle domande e della relativa documentazione necessaria” conclude Cia Savona.