“Aeroporto di Genova fondamentale anche per mantenere le crociere a Savona”: intervista al neo presidente Musso

Liguria. Primo comandamento: privatizzare. Enrico Musso, appena nominato presidente dell’Aeroporto di Genova, è professore universitario di economia dei trasporti ma è anche un liberale di vecchia data e ha le idee chiare sugli ingredienti necessari per il rilancio del Cristoforo Colombo, a partire dall’entrata di un partner industriale di cui non esclude una partecipazione in maggioranza. Un passaggio significativo, se si considera che il precedente Cda guidato da Alfonso Lavarello è caduto proprio dopo il passaggio di tutte le azioni in mano pubblica.

Professor Musso, cosa l’ha spinta ad accettare l’incarico in un momento così difficile per l’Aeroporto?

Anzitutto è completamente in linea coi miei interessi di studio e di lavoro. Dopodiché bisogna distinguere: che l’aeroporto della Liguria non corrisponda all’importanza demografica ed economica di questo territorio è uno stimolo ulteriore. La situazione complessa dal punto di vista societario è invece l’aspetto più preoccupante, ma è anche vero che l’orientamento alla privatizzazione di un asset del genere è nelle mie corde. L’unica condizione che ho posto, al di là dell’autorizzazione dell’Università, è stata proprio la privatizzazione. Mi è stato subito detto che l’obiettivo era quello, quindi va benissimo.

Però un socio privato era già pronto a subentrare, Msc, e si è fatto in modo di estrometterlo.

Su questo ho meno titolo di esprimermi. Ma in fondo un socio industriale c’era anche prima, Aeroporti di Roma, eppure non ha mai fatto niente. Allora il tema non è solo trovare un socio privato adatto, e Adr certamente lo era visto l’oggetto sociale e gli investimenti fatti altrove, vedasi Nizza, ma ci vuole un soggetto che consideri strategico l’aeroporto di Genova.

E Msc non lo era?

Al contrario, Msc era molto credibile e sarebbe un peccato se si perdesse su questa vicenda. L’aspetto cruciale è privatizzare alle migliori condizioni possibili.

Quali condizioni metterete nel bando di gara che dovrete pubblicare entro un anno, visto che il Cda scade tra 12 mesi?

Anche prima di un anno, cercheremo di non perdere tempo. L’ulteriore elemento di complessità è dato dal fatto che la concessione scade nel 2029. Qualunque privato interessato vuole garantirsi una prospettiva per i suoi investimenti. Questo problema va risolto, altrimenti è un cane che si morde la coda: Enac impone di privatizzare e al tempo stesso rischiamo di non riuscire a privatizzare.

Chiederete di rimodulare la concessione?

Si può rimodulare la concessione o anticipare la gara per la concessione, si possono fare diverse cose.

Oggi l’Autorità portuale detiene il 60% e la Camera di commercio il restante 40%. Che quota metterete a disposizione dei privati?

Non troppo piccola. Non arriverei al 100% perché rischierebbe di essere minacciato l’interesse pubblico, ma per me sarebbe meglio 100% che zero: vorrebbe dire che c’è interesse a investire e chi investe fa il bene di Genova e della Liguria.

Quindi rinunciare al controllo pubblico non è più un tabù?

Bisognerà confrontarsi coi soci, credo che nessuno di questi abbia il tabù della maggioranza, lo valuteremo. La mia personale visione in materia è che la privatizzazione anche maggioritaria o persino totale possa andare completamente nell’interesse pubblico. Un socio privato di maggioranza non è la priorità, ma non mi scandalizza. Vedremo cosa dirà il mercato: può succedere che gli investitori scappino o che facciano a gara per accaparrarsi l’Aeroporto. È un tema che si interseca con tutti gli altri, con gli investimenti pubblici in corso e perfino col rilancio di Genova.

A proposito di rilancio, lei che strategia ha in mente per tirare fuori l’aeroporto dalle sabbie mobili?

Per fortuna il presidente del Cda non deve fare tutto da solo. Di certo non arriverò io dicendo che sono stati tutti incapaci, ma da persona interessata al mondo dei trasporti trovo strano che una città e una regione di questa importanza, sia demografica sia economica sia turistica, abbiano un aeroporto così poco rilevante. È chiaro che nel momento in cui si trova costretto dall’esistenza di tanti aeroporti più grossi nelle vicinanze, da Nizza a Malpensa a Bergamo a Pisa, diventa difficile recuperare. Ma la prima domanda che dobbiamo porci è: che tipo di domanda possiamo attrarre? C’è il tema delle crociere, ma anche il turismo non crocieristico. Il turismo di qualità verso destinazioni di grande pregio sta crescendo molto più che proporzionalmente rispetto ad altre mete, Genova sta guadagnando terreno nei confronti di altre città d’arte. Per un turista internazionale che vuole spendere può far differenza non dover più atterrare a Bergamo ed evitare il caos delle autostrade liguri. Il trasporto aereo può essere usato per superare il blocco delle infrastrutture terrestri che per altri dieci anni ci terranno nell’isolamento.

Tutto giusto, ma allora come mai finora non ha funzionato?

Per rispondere bisognerebbe esserci stati prima. La sensazione è che un gestore capace sia un po’ mancato. Adr è stato decisamente inerte, forse anche perché aveva interesse a cannibalizzare il traffico dopo gli investimenti su Nizza. L’altro aspetto che potrebbe fare la differenza è quello dei collegamenti interni. Oggi sul Volabus la gente sta in piedi e la stazione è collegata con una navetta piuttosto scomoda. La nuova stazione ferroviaria, il tapis roulant e gli ascensori per la stazione marittima cambieranno tutto. Se poi si immagina di fare il check-in per le crociere direttamente in aeroporto, significa fare la differenza per un turista di Colonia che oggi arriva a Bergamo, si infila su un pullman e finisce in un girone infernale su una banchina affollata in cui ognuno deve recuperare i bagagli e portarli a bordo. La fruibilità può migliorare tantissimo.

Però tra qualche anno avremo l’alta velocità per Milano: l’aeroporto di Genova non rischia di finire ancora di più ai margini?

Se tutto restasse così com’è adesso, è quasi matematico che subiremmo una marginalizzazione. Se invece il Cristoforo Colombo diventerà moderno, competitivo e comodo, sarà un ulteriore aeroporto che servirà una zona più ampia. Il traffico aereo è previsto in crescita, Genova potrebbe diventare l’hub di qualche compagnia. Il primo requisito è diventare attrattivi. Se invece restiamo un aeroporto di serie B che serve alla meno peggio il bacino rappresentato dalla propria città e poco più, il rischio di non contare più nulla è concreto. E vorrei aggiungere una considerazione.

Prego.

Oggi Genova è home port per Msc e Savona lo è per Costa Crociere. Se un turista tedesco per venire a Genova deve affrontare un’odissea, farà una recensione in cui dirà che la crociera è andata bene, ma imbarcarsi è stato un inferno. Dopo qualche anno Costa e Msc faranno partire le navi da Barcellona. Ricordiamoci che niente è bloccato in eterno, per questo è fondamentale rendersi attrattivi.

Può elencare due o tre destinazioni che oggi mancano e che reputerebbe strategiche? Il sindaco Bucci ogni tanto torna alla carica con New York…

Se i flussi sono quelli che dicevamo prima, penserei molto a Germania e Nord Europa in generale. Tra i crocieristi che si imbarcano a Genova e Savona ci sono molti inglesi, tedeschi, scandinavi ed est-europei. Non saprei dire se Varsavia, Praga o Bratislava, ma quella è la prima area da sondare. E in una logica di turismo intercontinentale… beh, ci sta persino l’idea del sindaco, che non considero una provocazione. Se uno abita a Chicago o Memphis ha certamente un volo per New York. A quel punto, se ha un volo diretto per raggiungere Genova e l’imbarco della crociera senza lunghi passaggi per Londra e Bergamo, perché no? Potrebbe essere anche Atlanta, ma l’idea generale di un hub americano che possa avere un collegamento con Genova una volta alla settimana non è certamente fuori dal mondo. Del resto l’ha fatto Venezia, ricordiamoci che noi abbiamo le Cinque Terre e Portofino. Lo stesso discorso vale per i Paesi arabi e il Far East, Giappone, Cina e altri luoghi: anche lì si può immaginare un hub collegato direttamente.



Non la preoccupano i conti della società? L’ultimo bilancio segna 3,5 milioni di passivo.

In astratto certamente è un fattore di preoccupazione, ma non ho ancora letto tutte le carte. Di certo su questo si misura la capacità dell’aeroporto di essere attrattivo per un potenziale investitore. Il nostro sarà un ruolo di cerniera tra l’interesse imprenditoriale privato, che vuole realizzare profitto e non perdite, e l’interesse pubblico ad essere al servizio della regione e della città.