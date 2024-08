Ad Andora torna “Tutti nel jukebox” con Michele, Edoardo Vianello, Dario Baldan Bembo e Sandy Marton

Andora. Sabato 7 settembre, in Piazza Santa Maria, ad Andora alle ore 21.30, torna “Tutti nel jukebox” estate 2024 (ingresso libero).

Dopo il grande successo con Ivana Spagna nel 2023, lo show organizzato dal comune di Andora, presentato da Luca Galtieri e Giacomo Aicardi con la direzione artistica di Marco Dottore e Franco Fasano vedrà esibirsi ad Andora personaggi simbolo delle estati al lido come Michele, Edoardo Vianello, Dario Baldan Bembo e Sandy Marton.

A completare il cast una cantante interprete di alta qualità come Francesca Alotta, vincitrice del Festival di Sanremo 1992 sezione novità insieme ad Aleandro Baldi con il brano “Non amarmi” che ottenne successo in tutto il mondo.

Il tutto con musica, canzoni, immagini e interpretazioni di grandi tormentoni dell’estate, grazie alla partecipazione di deejay (Rudy Mas e Fabietto Deejay), ballerini (Manuel Ferruggia e Romina Novati), giovani cantanti di talento del piccolo schermo o vincitori di concorsi nazionali (Luca Griotto) pronti a fare rivivere le canzoni della magica scatola musicale.

L’evento musicale di grande coinvolgimento prevede la consegna di premi che vogliono proprio testimoniare l’importanza che le canzoni degli artisti ospiti hanno avuto nelle estati italiane: a Michele (Premio Speciale “Jukebox in Love”), a Dario Baldan Bembo (Premio Speciale “Amico è”), a Sandy Marton (Premio Speciale “Jukebox Dance”) e a Edoardo Vianello (Re del jukebox estivo) sarà insignito del Premio “Jukebox Andora 2024”.

Anche quest’anno, “Tutti nel jukebox” prevede un incontro con il pubblico. Nel pomeriggio del 7 settembre, alle ore 18:30 (presso il Parco Aviatori “Sotto l’Archetto”.) verranno presentati i libri “Io Amo” di Franco Fasano e “Come nasce un cretino” di Luca Galtieri. Modera l’incontro la giornalista Monica Napoletano dell’Ufficio stampa del Comune di Andora.

Regia televisiva curata da Massimo Fornasier, diretta streaming su www.tgevents.it e in TV speciale in puntata n.708 di Tgevents Television in onda da venerdì 13 a domenica 22 settembre dedicata interamente a “Tutti nel jukebox”. Il TG di eventi nazionale in onda su Network (80 emittente) tra cui il Gruppo Netweek di Telecity tutti i giovedì alle ore 23:30 e sabato in replica alle ore 19:30. Particolare attenzione verrà dedicata anche da parte di “Volere Volare” News Liguria, finestra giornalistica prodotta dal portale di ImperiaTv.it in onda tutti i lunedì, giovedì e sabato alle ore 20:00 su Telecupole Piemonte.