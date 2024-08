Ad Andora torna il Carnevale estivo con i carri allestiti su Ape Piaggio

Andora. Torna il carnevale estivo di Andora. La Notte dei Cartoni, venerdì 23 agosto, dalle ore 21.15, con partenza da via dei Mille, prevede la consueta sfilata di gruppi in maschera introdotti da carri rigorosamente realizzati su Ape Piaggio. Dopo la sfilata in centro, dalle 22.30, in piazza Santa Maria, si svolgerà la festa finale animata da Gianni Rossi.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Andora, ha visto l’adesione di numerosi gruppi, pronti a vestire i panni degli eroi dei cartoni animati: da settimane stanno lavorando all’allestimento dei mini carri e dei cortei a seguito, con l’attenta preparazione dei costumi. Fra i partecipanti, L’Andora calcio ha scelto di interpretare il cartone “Holly e Benji”, l’Andora Basket vestirà i panni di Space Jam, il Volley Gabbiano Sport Andora ha scelto “Mila e Shiro”, i Cugini dell’Orto proporranno i rumorosi Minions. Il gruppo di ginnastica ritmica Now vestirà i panni de La Sirenetta, mentre la palestra Now presenterà una coreografia dedicata al mitico film animato ToY Story. Il magico mondo dell’Isola che non c’è sarà impersonato dai bambini e dal personale della Casa vacanza del Comune di Milano. Per tutti coloro che vogliano far parte dell’allegra brigata del Carnevale estivo, aderendo anche all’ultimo, c’è un gruppo dedicato alla Carica dei 101 al quale è possibile unirsi semplicemente indossando una maglietta bianca. Code e orecchie sono fornite dall’organizzazione.

Il Corteo dei carri allegorici, seguiti dai gruppi, partirà da via dei Mille angolo via M. Polo intorno alle 21.20. Battaglie di coriandoli lungo via dei Mille, Via Doria, Via Clavesana, su un circuito che si ripeterà due volte. In palio i trofei della Notte dei cartoni. Come sempre saranno assegnati premi per varie categorie. I carri verranno giudicati in base al numero dei partecipanti, all’originalità e allo stile dell’allestimento, le tecniche di realizzazione e la fattura dei costumi.