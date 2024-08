Ad Albenga il convegno “Una finestra sulla Gallinara. Un patrimonio unico da tutelare e valorizzare”

Albenga. Nell’ambito del progetto “Liguria Tourism”, il 21 settembre si terrà nel Comune di Albenga il convegno “Una finestra sulla Gallinara. Un patrimonio unico da tutelare e valorizzare”, con la partecipazione di stakeholder pubblici e privati, che si focalizzerà sul patrimonio di questo territorio della Liguria e sulle potenzialità di turismo esperienziale e sostenibile che possono essere sviluppate per valorizzarlo.

“Liguria Tourism”, finanziato dalla DG Reform della Commissione Europea e coordinato dall’Università degli Studi di Genova in collaborazione con Regione Liguria, ha l’obiettivo di implementare un modello di gestione interdisciplinare e innovativo per il turismo sostenibile, come forza motrice per tutta la Liguria e per la costa, in particolare per l’area di ponente che gravita intorno all’isola della Gallinara.

È stata rinviata invece a maggio 2025 l’iniziativa “Dritti all’isola”, la gara di nuoto che ogni anno vede numerosi partecipanti impegnati in diverse competizioni tra Albenga e l’Isola della Gallinara. Un evento diventato nel corso degli anni un appuntamento fisso per il territorio di Albenga, capace di attrarre centinaia di atleti e appassionati e che nel 2025 sarà organizzato in sinergia alle iniziative del progetto “Liguria Tourism”.

La decisione di posticipare “Dritti all’isola” è stata presa “per offrire un’esperienza migliore a tutti i nuotatori in un contesto strutturato e organizzato. Con l’obiettivo di elevare ulteriormente la qualità e l’attrattiva dell’iniziativa, è stato deciso di dedicare più tempo alla pianificazione e alla preparazione, assicurando così un’edizione 2025 più ampia e arricchita”.