Ad Albenga “con un gelato doni un sorriso” e aiuti la prevenzione oncologica

Albenga. Torna anche quest’estate “Con un gelato doni un sorriso”, l’iniziativa di raccolta fondi della Fondazione ANT Italia Onlus Delegazione di Albenga. L’estate, si sa, è tempo di mare, vacanze e gelato! Quindi a partire da lunedì 5 agosto fino a domenica 1 settembre recandosi in una delle 4 gelaterie artigianali aderenti si contribuirà a sostenere le attività gratuite di ANT sul territorio. Le gelaterie che sostengono questa iniziativa, infatti, doneranno parte dei ricavati a favore delle visite di prevenzione oncologica gratuite fornite da Fondazione ANT.

Queste le gelaterie artigianali della città delle Torri che hanno aderito: da lunedì 5 agosto a domenica 11 agosto “Gelateria Crema” Via Dalmazia 55; da lunedì 12 agosto a domenica 18 agosto “Cioccogelato” Piazza 4 Novembre 6; da lunedì 19 agosto a domenica 25 agosto “Festival des Glaces” Viale Italia 47; da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre “Gelateria Romea Mucca Golosa ” Viale Martiri, 24. Non avendo personale specifico atto a gestire l’assistenza oncologica, la sede ingauna punta tutto sulle visite di prevenzione, in particolar modo melanoma, tiroide e seno, effettuate a cura degli oncologi ANT presso apposite strutture mediche, negli ultimi mesi le visite si sono potute realizzare grazie alla collaborazione del centro medico “AVIS Comunale”.

Per informazioni sulle attività della Onlus ci si può rivolgere alla Presidente di delegazione Pavanelli Cristina al numero 371/4210207, oppure 0182/556060, tramite mail a delegazione.albenga@ant.it, visitando la pagina Facebook ANT in Liguria o recandosi presso il Charity Point in Via Roma, 46.