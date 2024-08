Acqua e depurazione in Val Bormida, nuovi investimenti e assunzioni per Cira srl

Dego. Oltre settecento mila euro di investimenti per la società CIRA Srl di Dego, che gestisce acque e depurazione in Val Bormida. E’ infatti stato ottenuto il finanziamento da parte del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del progetto presentato per la digitalizzazione, distrettualizzazione e riabilitazione delle reti idriche in gestione, grazie al quale sarà possibile velocizzare il processo di ammodernamento della gestione delle reti già in corso anche attraverso l’impiego di nuove figure professionali.

La misura che intende garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento

della qualità ambientale delle acque interne e marittime, con la conseguente riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, sarà cofinanziato da Cira per una cifra pari a euro 88.899,68 mentre la quota del

finanziamento a fondo perduto garantirà la copertura per euro 720 mila euro.

“Si tratta di una notizia molto importante per l’Ente gestore dell’ATO centro Ovest 2 Savonese, che vede premiato l’ottimo lavoro svolto dalla struttura composta da uno staff giovane, qualificato e fortemente motivato che lavora con passione e competenza – dichiara il neo presidente, Roberto Abbaldo – Questo riconoscimento è un ulteriore importante tassello, che si incastra nel contesto di costante crescita della Società. Abbiamo infatti recentemente ottenuto un importante finanziamento di circa un milione di euro, finalizzato all’adeguamento dell’impianto di depurazione di Dego e per il quale sono in corso le relative procedure di gara”.

“Tornando al progetto PNRR – prosegue Abbaldo – le nuove figure in previsione di assunzione, avranno l’opportunità di inserirsi in un contesto dinamico, altamente qualificato e contribuiranno all’esecuzione di un progetto strategico per l’Ente gestore, accrescendo competenze, misurandosi con la prestigiosa sfida connessa alla gestione e realizzazione di un progetto a valere su fondi PNRR. Come già enunciato, la Società CIRA è in continua crescita, andremo nei prossimi anni ad inglobare altri Comuni della Val Bormida all’interno del perimetro in gestitone al fine di completare esso, seguendo

uno schema già pianificato e concordato con Ente di Governo d’Ambito e Comuni Soci. Altro importantissimo traguardo raggiunto dalla Società negli ultimi mesi, è rappresentato dall’avvenuta approvazione dello specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029. Per questi importanti traguardi devo ringraziare il Direttore, ingegnere Maurizio Valle, l’ingegnere Jessica Giordano e tutti i ragazzi che ogni giorno si adoperano per centrare gli obiettivi ci siamo prefissati”.