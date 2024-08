A10, incidente e traffico congestionato in direzione Ventimiglia: code e rallentamenti

Agg.ore 13.20. Al momento, traffico rallentato tra Varazze e Albisola per traffico intenso e coda di 4km tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia, causa traffico intenso.

Agg.ore 12.15: Code a tratti tra Arenzano e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per traffico intenso.

Agg.ore 10.30: La situazione del traffico non è migliorata e, anzi, la coda già presente è più che raddoppiata. Al momento, come si evince dal sito di Autostrade: “sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Arenzano e Albisola in direzione Ventimiglia, si registrano 10 km di coda per ripristino incidente al km 36. Il traffico defluisce su una corsia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia ad agevolare il deflusso delle code”.

Celle-Albisola. Incidente e coda in autostrada. Succede in A10 dove sono presenti circa 4km di coda (dal km 32.4) tra Celle Ligure e Albisola, in direzione Ventimiglia.

Il tratto compreso tra Albisola e il bivio con la complanare di Savona era stato chiuso nella notte appena trascorsa, per via di un incidente avvenuto all’interno della galleria Faraggiana all’altezza del km 37+500.

Stando a quanto riferito, un mezzo pesante avrebbero disperso il carico sulla carreggiata. È stato poi riaperto intorno alle 6,30.

Al momento, entrata consigliata verso Ventimiglia: Savona Vado su Complanare di Savona. Uscita consigliata provenendo da Genova: Celle Ligure.

Il traffico defluisce su una corsia. Per chi viaggia verso Ventimiglia si consiglia di uscire a Celle Ligure, percorrere la viabilità esterna e rientrare in autostrada a Savona Vado.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade e tutti i mezzi di soccorso.