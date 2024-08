A10, incidente auto-moto tra Celle e Albisola e traffico in tilt: 2 feriti [AGG. code in diminuzione]

Agg. 12:45. La situazione del traffico finalmente appare in miglioramento: ad ora risultano code a tratti tra Arenzano e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per traffico intenso.

Agg. 11:50. Il bilancio dell’incidente, alla fine, è stato di due feriti, che non hanno riportato gravi conseguenze: per entrambi è stato predisposto il trasporto in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo.

Sempre critica, invece, la situazione relativa al traffico: ad ora, la coda è di 7 km tra Arenzano e Celle Ligure. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Celle Ligure. Uscita consigliata provenendo da Genova: Arenzano.

A causa dell’incidente, un gran numero di veicoli si è riversato sulla viabilità ordinaria, mandando in tilt il traffico tra Savona e Celle Ligure.

Celle-Albisola. Sull’A10 Genova-Ventimiglia tra Celle Ligure e Albisola il traffico è bloccato con 6 km di coda (in aumento) a partire da Varazze, verso Ventimiglia, a causa di un incidente in galleria al km 34.

Sono state coinvolte una moto e un’auto. Sul posto, immediato l’intervento di 2 ambulanze, rispettivamente della croce verde di Albisola della croce rossa di Varazze, e i vigili del fuoco.

Come si legge sul sito di Autostrade: “Ai veicoli leggeri consigliamo di uscire a Varazze e dopo aver percorso la viabilità esterna rientrare in autostrada ad Albisola”.

Sul posto sono presenti anche il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale.

Aggiornamenti in corso