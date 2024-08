A10, auto in fiamme all’altezza di Orco Feglino: intervento dei vigili del fuoco

Orco Feglino. Auto a fuoco sull’A10. È successo questa mattina (8 agosto), intorno alle 10,30.

Per cause ancora da accertare, dal mezzo ha iniziato ad uscire del fumo, ma per fortuna il conducente è riuscito a fermarmi in una piazzola di sosta.

La macchina è stata danneggiata dalle fiamme, che sono però state spente prontamente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

È successo in direzione Genova. L’accaduto non ha avuto ripercussioni sul traffico né risultano feriti o intossicati in seguito all’accaduto.