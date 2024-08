A Savona “Oltre il fascino della divisa”: Palazzo Nervi ospita la mostra di Luca Moretti

Savona. Un connubio di prestigio, eleganza, autenticità, storia e cultura ideato da Luca Moretti strettamente in collaborazione con le Forze dell’Ordine Militari attraverso un percorso espositivo sensato e ben studiato dove lo stilista di origini carcaresi vuole prodigare un senso di disciplina riportando in auge anche un forte status dello stile. Dal 27 al 29 agosto, con orario 14-17, nella Sala Nassiriya di Palazzo Nervi, con il Patrocinio della Provincia di Savona (a cui va un sincero ringraziamento) si terrà la rassegna espositiva ad invito in cui saranno messi in risalto l’artigianato e la tradizione italiana attraverso la bellezza del Tricolore Italiano.

Le esposizioni create dallo stilista ligure con i Militari “non vogliono essere solo visivamente impressionanti ma anche educative, ciò le rende più coinvolgenti e memorabili aggiungendo dettagli dovuti ad un profondo livello di esperienza – sottolinea Moretti – Un excursus dove compostezza sapienza e ordine si snodano lungo un percorso cronologico tra divise storiche fino a quelle attuali, il tutto sublimato da una vasta gamma di bottoni militari inclusi quelli inerenti alle prime uniformi delle agenzie dei Servizi Segreti; esclusivo in questa nuova esposizione sarà il registratore dismesso originale della Stasi”.

“Il tutto vuole essere anche un segnale di bellezza perché è anche attraverso il nostro Tricolore Italiano che il bello si veste d’ arte spaziando nel mondo in tutte le sue manifestazioni. Nell’immediato dopoguerra la sartoria italiana ha avuto un forte intuito nel comprendere che l’eleganza a volte misteriosa aveva bisogno di essere riportata alla conquista usando il proprio saper fare. Oggi più che mai è importante offrire legami di autenticità, bisogna diventare esigenti, accentratori, anche imprevedibili, dopodiché entra in gioco l’ampiezza circostante dell’ambiente a volte ristretta ma decisamente curiosa e fluttuante – prosegue Moretti – Le linee del busto delle giacche dei Carabinieri, dei pantaloni, ai cappotti dell’Esercito Italiano collegati tra di loro mostrano come filo conduttore un coordinamento funzionale unico nel mondo, elogiando con eleganza la bellezza del Corpo dell’Arma dei Carabinieri che senza tempo attraverso la loro emblematica identità hanno fatto suo il motto “fedele nei secoli”. Esprimo la più sincera gratitudine ed uno speciale ringraziamento alla Legione Carabinieri Liguria in totale al Comando Provinciale e Regionale Ligure Arma dei Carabinieri, Piemonte, anche ai Carabinieri di Roma e Napoli, alla Scuola di Formazione di Polizia Penitenziaria Andrea Schivo di Cairo Montenotte, al Corpo di Guardia di Finanza Territoriale Ligure, al Comando Militare Esercito Liguria. Il loro supporto è fondamentale, significativo, per il successo dell’evento e garanzia della sicurezza”.