A Pietra Ligure arriva il Mercato Riviera delle Palme: il 25 agosto shopping all’aria aperta in viale della Repubblica

Pietra Ligure. Domenica 25 agosto il Mercato Riviera delle Palme torna a Pietra Ligure per l’ottava tappa del tour 2024. I migliori ambulanti della Liguria saranno in viale della Repubblica. L’appuntamento con lo shopping e le occasioni era inizialmente previsto per domenica 18 agosto, ma è stato rinviato a causa dell’allerta meteo.

Dalle 8 alle 19,30 tanti banchetti invaderanno la località del ponente savonese per offrire la possibilità a residenti e turisti di trascorrere una giornata di shopping all’aria aperta con abbigliamento e accessori per tutti i gusti.

Ci sarà un vasto assortimento con le novità delle collezioni e prodotti di qualità. Ad accogliere i clienti, come sempre, personale gentile e competente in grado di indirizzare chiunque verso la scelta giusta.

I banchi saranno ricchi di occasioni estive dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.