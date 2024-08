A Finalborgo è tutto pronto per il “Viaggio nel Medioevo”: dal 22 al 25 agosto torna la grande manifestazione

Finale Ligure. Tutto è pronto per la 22ª edizione del Viaggio nel Medioevo, il paese ha già iniziato a colorarsi. Circa 40 compagnie di artisti, attori e rievocatori, provenienti da varie zone d’Europa; centinaia di figuranti del Centro Storico del Finale, impegnati nelle molteplici attività dell’evento, artigiani e commercianti coinvolti, daranno vita anche quest’anno ad una delle più grandi feste medievali nazionali, appuntamento attesissimo della terza settimana d’agosto di Finalborgo.

Attraversando le porte del borgo inizierà un vero viaggio esperienziale… un viaggio che potrà condurre il visitatore lontano nel tempo, nel XV secolo del marchesato del Finale; lontano nei luoghi, con la musica dei saltimbanchi galiziani, con i profumi delle spezie del mercato iberico, con la tenda araba del tè che vi porterà nel deserto. Si potranno incontrare gentili cavalieri francesi o rozzi soldati del nord Europa, raffinate pallide dame o conturbanti danzatrici del ventre.

Il Viaggio nel Medioevo è un evento le cui caratteristiche lo rendono un’esperienza personale irripetibile: ogni ora, ogni giorno, di ogni edizione, può essere completamente diversa dalla precedente. Potreste ripetere più volte il giro del paese e scoprire ogni volta diverse attività, angoli mai visti; mangiare carne speziata, torte di verdura o degustare cicchetti di ippocrasso, pozione dalla segreta ricetta. Folli personaggi hanno percorso le strade del tempo per arrivare in quei giorni a Finalborgo e dividere pane e vino con i popolani, ma soprattutto per incontrare gli strani visitatori del futuro, che ogni anno affollano il piccolo borgo. Lasciatevi trasportare dagli eventi.

Per quattro giorni Finalborgo tornerà ad essere la capitale del marchesato del Finale del XV secolo, il suo cuore fastoso sarà la cena medievale alla Locanda dei Cavalieri, allestita nei Chiostri di Santa Caterina, ma un centinaio di spettacoli itineranti animeranno tutto il paese. Questa edizione sarà ulteriormente arricchita da eventi culturali, intrattenimenti pomeridiani per i più piccoli, esibizioni di falconeria, cavalli e duelli cortesi e l’attesissima battaglia finale, che vedrà impegnati gruppi di “reenactor” di alto livello e attori professionisti, insieme alle compagnie di armati dell’associazione.

Questa edizione avrà come ospite d’onore e osservatore speciale un ambasciatore portoghese inviato dall’ente organizzatore della manifestazione medievale più grande d’Europa: il Viagem Medieval di Santa Maria da Feira, evento che ha contato, nell’edizione appena conclusa, oltre 650 mila presenze nei 12 giorni della festa. Il fragore delle nostre lame e l’eco della nostra festa è giunto fino a loro!

… ma non è solo una festa. Il Viaggio nel Medioevo, oramai semplicemente conosciuto come “La medievale”, non è solo una festa, è la rievocazione dei festeggiamenti indetti dal marchese Giovanni del Carretto per la riconquista del borgo dopo aver cacciato l’invasore genovese, in una sola notte. Una notte di guerra ed imprese leggendarie, come narra Gian Mario Filelfo nel tomo “La guerra del Finale”.

La festa è un’evoluzione e la somma di quasi 50 anni d’esperienza dell’associazione: studio, pubblicazioni, visite guidate ai castelli, animazione nelle piazze, rassegne teatrali, tornei di sbandieratori, oltre 20 anni di Palio delle Compagne, tornei di spada, cene medievali, tornei di arco antico, attività di musici, giocolieri, spadaccini, arcieri e figuranti specializzati. Tutto il panorama dei personaggi medievali dell’immaginario collettivo è stato sperimentato dai Soci del Centro Storico del Finale, con tutto il lavoro che ne consegue, e diviene realtà ogni anno nell’antica capitale del Marchesato del Finale.

La festa medievale, ideata e organizzata dall’associazione Centro Storico del Finale con il contributo del Comune di Finale Ligure e della Regione Liguria Assessorato al Tempo Libero, coinvolge centinaia di volontari e artisti, espositori, figuranti e tecnici. Manifestazione premiata dal Presidente della Repubblica Italiana, patrocinata dalla Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques, che nella scorsa edizione ha scelto l’evento per ospitare l’assemblea generale dei delegati, che sono giunti a Finalborgo da tutta Europa rendendola realmente il centro d’Europa.

L’evento, ricordano i consiglieri dell’associazione, “è un’occasione festosa per non perdere di vista le nostre radici, per accendere un riflettore sul nostro patrimonio storico e sulla nostra storia”.