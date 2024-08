A Dego una giornata di sport and fun con “4 passi sulle Langhe di Santa Giulia”

Dego. “4 Passi sulle Langhe di Santa Giulia”: tutto pronto per l’appuntamento organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Dego, in collaborazione con l’Atletica Cairo, in programma il primo settembre un evento imperdibile e rivolto agli amanti dello sport e delle passeggiate all’aria aperta.

Il ritrovo è fissato alle ore 9 nel punto di partenza, prevista per le ore 10. I partecipanti potranno iscriversi (al costo di 5 euro) alla corsa ludico-motoria seguendo un percorso ad anello di circa 3,5 km, da ripetere due volte. Chi invece vuole optare per un tracciato più “morbido” può scegliere la “Family Run”, che si sviluppa su un unico giro di 3,5 km, adatta anche ai più piccoli.

Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne, con ulteriori gadgets a sorteggio. Al termine, per tutti, un “polenta party”. Per info: 3476978247 (Corrado).