A Dego si riscopre il benessere: grande successo per il seminario del mental coach Max Monaco

Dego. “Lo stile di vita si fa spazio tra le sagre!”. Questo il commento del noto mental coach Max Monaco sulla serata di ieri a Dego, dove un folto pubblico che ha espresso numerosi commenti di alto gradimento ha preso parte al seminario organizzato dal Comune in collaborazione con Verallia sull’importanza del benessere combattendo la sedentarietà e incentivando la ricerca della felicità.

“È stata un’esperienza positiva anche per chi non corre e non correrà mai, Max ci ha fatto riflettere e dato spunti di miglioramento di noi stessi – commenta il vice sindaco Corrado Ghione, promotore dell’iniziativa che ha riscosso notevole successo – Il primo settembre in località Santa Giulia ci saranno una corsa e una camminata organizzate da Pro loco, Comune e Atletica Cairo, spero che dopo la serata di ieri qualche partecipante in più ci sia per mettere in pratica le buone abitudini, ovvero fare movimento all’aria aperta in una location immersa nella natura”.

In quasi tre ore di coaching, Monaco nella sala polivalente deghese ha sottolineato come “occorra ricordarsi che la felicità è uno stato d’animo instabile e che non si possa essere “sempre” felici, altrimenti si perderebbe la capacità di accorgersene. Dopamina, Endorfine e Serotonina sono i tre “succhi magici” che ci procurano felicità. Possiamo produrli in modo sano, in linea con lo scopo per cui sono state create, ovvero per azioni evolutive della nostra condizione e che richiedono un impegno: apprendere una abilità, realizzare un progetto, impegnarsi con successo nel lavoro, coltivare un hobby, studiare, imparare, coltivare una relazione affettiva o curare la nostra salute. La strategia più potente e semplice a nostra disposizione è il podismo! Correre lentamente o camminare veloce tre volte a settimana, produce abbonamento quantità di dopamina, endorfine e serotonina, senza effetti collaterali e donandoci una costante sensazione di benessere. A Dego hanno investito sul benessere e da oggi nei bar, ristoranti, farmacie, negozi e benzinai, la locandina di invito al workshop di ieri sera, lascerà spazio a quella di accesso al programma gratuito per superare la sedentarietà”.