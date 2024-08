A Cengio apre il nuovo “Sportello Famiglia”, dal 5 settembre in via Padre Garello

Cengio. Verrà inaugurato il 5 settembre, alle ore 17, in via Padre Garello 103, il nuovo “Sportello Famiglia” nei locali di “Donne e Bambini”, un punto di riferimento per tutti coloro che cercano supporto e consulenza in ambito familiare, lavorativo e previdenziale.

Grazie alla collaborazione di un team di professionisti altamente qualificati, lo Sportello Famiglia offre una vasta gamma di servizi, tra cui:

CAF: Assistenza fiscale per la compilazione di dichiarazioni dei redditi e modelli 730

Patronato: Pratiche INPS, pensioni, maternità, disoccupazione

Consulenza previdenziale/assicurativa: Analisi della posizione assicurativa e pianificazione della previdenza e delle esigenze assicurative

Consulenza creditizia: Supporto e accompagnamento nella scelta del prestito più adatto alle proprie esigenze.

Consulenza energetica: Valutazione delle esigenze luce e gas grazie ad una convenzione speciale con EViso.

Con l’apertura dello Sportello Famiglia, Donne e Bambini conferma il proprio impegno nel sostenere il benessere delle donne e delle famiglie. Lo studio, da sempre attento alle esigenze del territorio, offre una serie di servizi dedicati all’infanzia e al femminile, quali:

corsi di yoga in gravidanza e post parto, consulenze babywearing e per la genitorialità, corsi di massaggio infantile, consulenze miglioramento work-life balance.

corsi e laboratori per l’infanzia, yoga bimbi.

corsi e percorsi di remise en forme, yoga adulti, pilates e ginnastica posturale.

Per maggiori informazioni: Danilo Adami 3515276482 (responsabile area fiscale), Donne e Bambini – 019 770 6426, Elisa Ghione – 3474073468, www.donneebambini.it, www.sportellofamiglia.com (sito nazionale).