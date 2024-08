A Cairo aperto il circolo di Fratelli d’Italia: Pino Ragno nominato presidente

Cairo Montenotte. Il 5 agosto Pino Ragno è stato nominato segretario cittadino del circolo Fratelli d’Italia (FdI) in Cairo Montenotte aperto in Piazza della Vittoria n°9″.

“Questa scelta è maturata non soltanto perché le mie idee politiche coincidono con quelle di FdI ma anche per creare un punto di riferimento ed aggregazione per i cittadini cairesi che sempre più numerosi si riconoscono nel partito del Presidente Giorgia Meloni. Con il benestare, pertanto, dell’onorevole Matteo Rosso, del capogruppo in Regione Stefano Balleari, e del segretario provinciale Claudio Cavallo, ho deciso di aprire questo circolo che rappresenta, come è evidente dalle ultime tornate elettorali, quasi il 30% dei Cairesi”.

“È già stato nominato il Direttivo composto dai signori Poggio Amedeo, Boffa Riccardo, Lomonte Paolo, Ragno Nicolo. Con nota ufficiale abbiamo dato piena disponibilità al Sindaco di Cairo per un immediato confronto costruttivo”.