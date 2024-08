3D e design: come sta cambiando il settore

Design e tecnologia rappresentano da sempre un binomio vincente. Da molti anni si parla della rivoluzione che i diversi tipi di innovazioni tecniche hanno apportato all’interno dei campi del design e dell’architettura, negli ultimi decenni un’attenzione crescente è stata rivolta alla stampa 3D, in particolare la stampa 3D resina, che oggi più che mai è utilizzata da brand e ricercatori che ne hanno intuito le innumerevoli potenzialità.

La manifattura additiva sta rivoluzionando il settore portando sul mercato un’offerta che fa di tempi di produzione ridotti, personalizzazioni estreme e maggiore sostenibilità i suoi punti di forza rendendo possibile una flessibilità produttiva senza precedenti e la creazione di geometrie complesse con estrema facilità.

Weerg, il primo service italiano di manifattura online nell’ambito delle lavorazioni CNC e stampa 3D, ha individuato i principali elementi che rendono la stampa 3D più vantaggiosa rispetto ai tradizionali sistemi di produzione in un settore in costante evoluzione come quello della progettazione e dell’arte.

Iterazione e rapida prototipazione

La stampa 3D offre notevoli vantaggi in termini di iterazione e prototipazione senza la necessità di creare stampi. La creazione di prototipi rapida e a basso costo è centrale nel processo creativo, permettendo ai designer di testare e iterare le proprie idee in modo più efficiente e riducendo i tempi di sviluppo dei prodotti. Questo è uno dei principali motivi per cui la stampa 3D è diventata così popolare nelle fasi iniziali di sviluppo di prodotti e progetti.

Personalizzazione

Con la stampa 3D è possibile produrre oggetti personalizzati in base alle esigenze specifiche di ogni cliente. Questo apre la strada a un design più orientato al consumatore e consente di soddisfare al meglio le richieste del mercato.

Complessità geometrica

La collaborazione sempre più stretta tra artisti e la tecnologia 3D sta dando vita a un panorama creativo unico. La stampa 3D permette infatti di realizzare forme e geometrie complesse, che sarebbero difficili o impossibili da ottenere con altri metodi di produzione. Questo offre ai designer una maggiore libertà creativa e permette loro di tradurre idee all’avanguardia e visioni complesse in forme fisiche con una precisione straordinaria.

Realizzazione di componenti concatenati

Semplificazione e velocità sono elementi centrali per creare un ciclo produttivo efficace e competitivo. Con la stampa 3D è possibile integrare più componenti in un unico pezzo, realizzando componenti concatenati così da ridurre il numero di parti e facilitare l’assemblaggio. Questo consente anche la produzione di prodotti più leggeri, più resistenti e più efficienti.

Facilità di revisione e modifica dei modelli

La stampa 3D ha rivoluzionato il modo in cui progettiamo e creiamo oggetti fisici. Una delle sue caratteristiche più potenti è la facilità di revisione e modifica dei modelli digitali prima della stampa effettiva. Grazie al modello digitale è infatti possibile esplorare velocemente le diverse opzioni di design e controllarne la solidità così da individuare potenziali problemi.

Ottimizzazione e varietà dei materiali

La stampa 3D fornisce agli artisti la capacità di sperimentare con materiali nuovi, consentendo la creazione di opere che sfidano le convenzioni tradizionali. La diversificazione dei materiali utilizzati sta ridefinendo i confini del settore, consentendo una vasta gamma di applicazioni e garantendo prestazioni ottimali, riducendo gli sprechi e ottimizzando l’efficienza. Oltre ai tradizionali polimeri termoplastici, assistiamo a una crescente adozione di materiali avanzati come resine fotopolimerizzanti, polimeri biodegradabili e persino materiali metallici.

Costi contenuti

Rispetto alle opzioni tradizionali di produzione, la stampa 3D spesso offre una maggiore flessibilità e convenienza per la produzione di prototipi, parti personalizzate e piccoli lotti di produzione. Vantaggio fondamentale che la manifattura additiva offre è la produzione on-demand, eliminando la necessità di tenere grandi scorte di magazzino. Questo riduce i costi legati alla gestione degli stock e consente di rispondere in modo più flessibile alle variazioni della domanda di mercato.

Sostenibilità

La stampa 3D è un elemento chiave per una manifattura sempre più sostenibile, una tendenza ormai affermata e al centro di molti modelli di business. L’innovazione e l’ottimizzazione della progettazione e della produzione infatti possono contribuire a ridurre l’impatto ambientale permettendo una diminuzione degli sprechi di materiale e di energie rispetto ai metodi tradizionali.

“La stampa 3D sta cambiando il settore del design da molteplici punti di vista, a partire dal processo creativo per arrivare alla gestione della domanda di mercato” – ha dichiarato Matteo Rigamonti, Presidente e Fondatore di Weerg. “La facilità e la flessibilità offerte dalla stampa 3D incoraggiano la sperimentazione e l’innovazione, permettendo ai designer di esplorare nuove idee e approcci senza i vincoli dei metodi di produzione tradizionali. Al tempo stesso la velocità, l’accuratezza, la precisione dimensionale rese possibili dalla manifattura additiva permettono di creare numerose versioni dello stesso oggetto a costi accessibili così da soddisfare la domanda di un mercato sempre più esigente. Nell’era digitale, il design e la stampa 3D stanno rivoluzionando il modo in cui creiamo e produciamo oggetti, trasformando idee in realtà tangibili con costi di produzione ridotti e massima qualità e precisione”.