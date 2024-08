Savona, il 14 agosto la posa dei lumini in mare: i concessionari dovranno testimoniare con foto la raccolta di quelli spenti o spiaggiati

Savona. Domani sera, 14 agosto, negli stabilimenti del lungomare di Savona e provincia si potrà assistere alla tradizionale posa dei lumini (ormai da qualche anno biodegradabili) che accenderanno il mare nell’attesa del Ferragosto.

Oggi giornata di vigilia dunque che però porta con sé qualche polemica. Infatti il SIB (Sindacato Italiano Balneari di Savona) ha diramato una comunicazione ufficiale agli stabilimenti partecipanti (dei comuni di Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona e Vado Ligure) dove si fa presente che i concessionari dovranno esibire documentazione fotografica delle due prescrizione imposte dalla Capitaneria di Porto.

Gli stabilimenti si dovranno impegnare: a raccogliere eventuali lumini spiaggiati sia sul tratto in concessione che sulla spiaggia libera limitrofa (entro le ore 8 del giorno successivo alla manifestazione); e a posizionare un’imbarcazione e/o pattino presso la boa dei 200 metri con attrezzattura per raccogliere i lumini spenti.

Ecco quindi che le foto che dovranno essere recapitate al SIB, che poi avrà il compito di girarle alla Capitaneria, dovranno obbligatoriamente testimoniare l’avvenuta rimozione dei lumini spiaggiati o spenti.

Comunicazione che ha quindi suscito polemiche da parte di alcuni concessionari che si sono sentiti presi in giro dalle richieste. Alcuni hanno sollevato la problematica di dover far fare dello straordinario ai propri bagnini e hanno sottolineato come le richieste delle fotografie non sia di facile risoluzione (soprattutto quelle a largo di notte). Va ricordato che nella comunicazione è anche precisato che ogni concessionario sarà sanzionabile in caso di mancato servizio e che la Capitaneria sarà presente con motovedette che controlleranno il recupero dei lumini spenti.

Insomma alcuni stabilimenti stanno valutando l’ipotesi si disdire la propria partecipazione domani. Non resta che attendere la decisione finale.