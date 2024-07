Week-end ricco di appuntamenti a Villa Cambiaso: visite, Miss Universo e Brunch Ligure

Savona. Villa Cambiaso, nella ricca estate di eventi, si appresta ad un week-end particolarmente fitto. Si comincia già giovedì 18 luglio, ultimo appuntamento con i Giovedí delle notti in Villa Cambiaso; una Visita Esoterica Notturna alle ore 21.30, guidati dal preparato e coinvolgente Giovanni Borrello che porterà i partecipanti ad una suggestiva visita alla scoperta dei misteri nascosti, celati negli affreschi. Prenotazione obbligatoria tramite: villacambiaso.it/visitaesoterica.

Venerdì 19 luglio è il turno di Miss Universe Italy; Finale interregionale dove 25 ragazze si contenderanno il posto per rappresentare al meglio l’Italia alla finale di Miss Universe®. La serata prevede un ingresso al prezzo di 25 euro comprensivo di calice di bollicine e un ottimo piatto di sushi. Prenotazioni al link: villacambiaso.it/missuniverseitaly.

Ma il vero protagonista del fine settimana di Villa Cambiaso, a grande richiesta, è il Brunch Ligure di domenica 21 luglio in quanto nella prima data, svoltasi il 7 luglio, ha fatto il tutto esaurito già dai primi due giorni di divulgazione dell’iniziativa. Gli ospiti accolti nell’elegante dimora storica hanno potuto fare il famoso Brunch inglese ma rivisto in chiave ligure con specialità del nostro territorio. Non sono mancate le albicocche di Valleggia, la focaccia e il simbolo ligure per antonomasia: il pesto.

Per accontentare le persone rimaste in lista di attesa e tutte le nuove persone che vogliono partecipare, lo staff di Villa Cambiaso ha fissato una nuova data per ripetere questa esperienza: appuntamento quindi domenica 21 luglio dalle ore 10.30 per il Brunch Ligure nel Giardino della dimora storica. L’ingresso fissato a 20 euro prevede il brunch con un menù molto ricco, la possibilità di godersi il giardino senza nessuna fretta leggendo riviste e quotidiani e la visita al Piano Nobile della villa dei Cambiaso che con i suoi affreschi lascerà a bocca aperta tutti i partecipanti. Per la prenotazione utilizzare il seguente link: villacambiaso.it/brunchligure.