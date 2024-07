Voxonus Festival, il 24 luglio a Villa Groppallo il concerto “Oblivion e saudade” con fisarmonica, chitarra e viola

Vado Ligure. Il Voxonus Festival “Dalle Alpi al mare”, brand dell’Orchestra Sinfonica di Savona, prosegue il suo tour concertistico a Vado Ligure con il programma “Oblivion e Saudade, suggestioni dal Sudamerica”, mercoledì 24 luglio alle 21.15, nella cornice dei giardini di Villa Groppallo. L’evento è realizzato in collaborazione e con il sostegno del Comune di Vado Ligure, oltre che dei partner della rassegna. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Il programma: Oblivion e Saudade, suggestioni dal Sudamerica

Oblio e nostalgia. Come le note struggenti di Piazzolla e il calore del samba, così Voxonus abbraccia il pubblico con le sonorità della fisarmonica (Alberto Fantino) e della viola (Claudio Gilio), e mentre la chitarra (Maurizio Baudino) si fa arabesco, le percussioni seguono il ritmo del mare che unisce i continenti. Il titolo del concerto, ispirato al brano di Astor Piazzolla Oblivion, e alla malinconia della Saudade brasiliana, cattura lo spettatore trasportandolo in un vortice di melodie. L’atmosfera che ne scaturisce coinvolge profondamente il pubblico, carezzandolo con il fervido fascino del tango. Oblivion e Saudade è stato presentato in anteprima nel 2023 al Collegio Universitario Einaudi di Torino con l’intento di creare un filo rosso tra le edizioni della rassegna, proprio come un viaggio oltreoceano. Il programma è stato poi riproposto, con successo, per il format “Musica in Porto” andato in scena nell’area portuale di Savona. Ora rappresenta una delle colonne portanti della XIII del Festival.

Villa Groppallo a Vado Ligure

La settecentesca Villa Groppallo, signorile dimora dei Marchesi De Mari, sorge probabilmente su di un preesistente edificio ubicato nell’antica tenuta dei Paltani. Rimane di proprietà della famiglia De Mari sino alla metà del XIX secolo, quando viene ceduta alla famiglia genovese Gropallo, dalla quale deriva, seppur storpiato, l’attuale nome. Acquistata nel 1973 dal Comune di Vado Ligure, in seguito a un accurato lavoro di restauro viene aperta al pubblico come centro policulturale: la villa è sede della Biblioteca Civica e del Museo Arturo Martini. Quest’ultimo ospita il patrimonio artistico della città, tra cui reperti archeologici di età romana e le testimonianze dell’impegno di Vado negli anni della Liberazione. Il giardino della villa, oggi incastonato tra i nuovi edifici, è sede di concerti ed eventi tra i quali, da diversi anni, Voxonus Festival.

Il festival

Tredici anni di meraviglia barocca. Voxonus Festival “Dalle Alpi al mare” celebra il suo tredicesimo anniversario con una stagione di eventi e novità dedicati alla musica barocca. Con oltre 60 concerti, il Festival è la principale produzione dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Nato dall’esperienza dell’Academia di musici e cantori, si avvale di formazioni musicali composte da professionisti di calibro internazionale, utilizzando strumenti storici che esaltano la scrittura dell’epoca. Il tema di quest’anno, “I continenti della musica”, ripercorre le rotte culturali del passato e del presente. La proposta artistica del 2024 si focalizza quindi sulla riscoperta di autori italiani del Settecento, spesso poco conosciuti, e su composizioni raramente eseguite. Particolare attenzione sarà dedicata inoltre alla comparazione tra autori che si sono cimentati nel Quartetto d’archi, sottolineando le origini italiane di questa forma musicale, portata poi alla perfezione da Mozart e Haydn. Il programma includerà anche opere fondamentali di autori del Settecento.

Nuovi orizzonti: Vox off – Spazio giovani. Il legame con il territorio è un elemento distintivo del Voxonus Festival, che attraverso narrazioni storico-culturali riscopre la classicità musicale come chiave di lettura del presente. Il 2024 vede come detto l’introduzione del “Vox off – Spazio giovani”, un circuito musicale dedicato alle nuove generazioni. Voxonus Festival dà inoltre molta importanza anche ai vari livelli di comunicazione, dei quali il più importante resta quello interpersonale che si rafforza di concerto in concerto. Non solo, perché questo rapporto è sostenuto da supporti cartacei e digitali, così da garantire piena accessibilità a tutti.

