Vittorio Brumotti torna nel finalese sul percorso del mondiale Mtb: tappa al ristorante “La Piazza”

Finale Ligure. Il finalese Vittorio Brumotti, noto inviato di Striscia la Notizia e campione della bici, è tornato in questi giorni ad allenarsi su uno dei suoi percorsi preferiti, ovvero lo spettacolare trail della 24 H di Finale e del mondiale Mtb.

Per il biker un lieto ritorno a casa, che lo ha visto protagonista anche di una cena al ristorante “La Piazza”, ospite dell’amico e chef Beppe Buschini che lo conosce fin da quando era ragazzino.

Vittorio Brumotti, conosciuto anche per il suo soprannome “a bombazza” e cresciuto proprio tra i percorsi finalesi, grazie alle sue spettacolari evoluzioni ed esibizioni in bici è entrato dieci volte nel Guinness dei Primati per le sue imprese sportive.

Nel corso della serata non sono mancate foto di rito con gli chef del locale finalese Massimo Buschini e Simone Piranda, che il prossimo 3 settembre saranno protagonisti alla mostra del cinema di Venezia con la pizza all’aloe, che vede come sponsor lo “Starlight” di Treviso di Alessia Visentin e Francesco Ritorno.

L’appuntamento veneziano rappresenta un’altra speciale vetrina per Massimo Buschini, considerato uno dei cinque migliori pizzaioli al mondo, che sarà impegnato con la sua arte culinaria nel Villaggio delle Stelle per la grande festa della cinematografia mondiale.

Dunque una serata estiva finalese all’insegna del doppio talento, in cucina e in sella ad una bici…