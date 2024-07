Viticoltori ingauni e aziende savonesi protagoniste al 31° “Premio Vermentino”

Ortovero. Due cantine di Ortovero tra le prime sei: 2° posto per i Viticoltori Ingauni e 5° per l’azienda “Durin”. Tra le altre cantine liguri entrate nella top 20, e dunque meritevoli della lona d’oro, anche l’azienda “Peq Agri” di Andora. Ma è ancora Siddura sul gradino più alto del podio del “Premio Vermentino”: la cantina di Luogosanto (Ss), questa volta con lo Spèra 2023, si è aggiudicata il 31° concorso nazionale di Diano Castello, cui hanno preso parte 145 etichette, grazie all’adesione di 94 aziende di sette regioni.

La Liguria ancora una volta è stata preceduta al fotofinish, ma può esultare per il gran numero di produttori entrati nella top 20, ben sette. Eccezionale risultato per Ortovero, per la soddisfazione del sindaco Osvaldo Geddo, presente alla premiazione: al ballottaggio finale con Siddura è arrivato il Vermentino 2023 dei Viticoltori Ingauni, cui è andato il premio quale migliore etichetta della regione, e 5° si è piazzato il Vermentino 2023 di Durin.

Sul podio, alle spalle di Siddura e Viticoltori Ingauni, si sono collocati, a pari merito il “GB Bennicelli 2023” dell’omonima azienda di Perugia, che ha ricevuto il riconoscimento di prima delle regioni emergenti (Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia), e il Boese 2023 della cantina sarda Binza ‘e Su Re (Usini, Ss). Al Riflesso 2023 dell’Aurora di Francesco (Massa), 5° ex-aequo con Durin. è andata la targa quale prima etichetta della Toscana, mentre il Lunatico 2023 della Carreccia di Luni (Sp) ha ricevuto il premio di migliore della Liguria di Levante.

I Viticoltori Ingauni hanno ricevuto anche la Targa Verallia, destinata alla cantina-cliente meglio classificata.

Lona d’argento poi con il “Vermentino 2023” per Enrico Dario di Albenga; lona di bronzo per “Brezza Darveglio 2023” dell’azienda Gallizia 1250 di Arnasco, per la “Lunghera 2023” dell’azienda Durin di Ortovero e per “Terre Grigie 2023” dell’azienda Roccavinealis di Roccavignale.

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei vari riconoscimenti si è svolta ieri presso il teatro Concordia di Diano Castello, alla presenza di numerose autorità ed ospiti, entusiasti del successo della manifestazione. Presenti il presidente ad interim di Regione Liguria, Alessandro Piana; il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi; l’assessore regionale Marco Scajola; la consigliera regionale Sonia Viale; il sindaco ed il vicesindaco di Diano Castello, rispettivamente Romano Damonte e Massimo Calcagno; il sindaco di Ortovero e membro di giunta della Camera di Commercio, Osvaldo Geddo; Vincenzo Iula, area manager in rappresentanza del main sponsor Basko Spa Supermercati; Alessia Binato, sales manager Area Nord di Verallia Spa, sponsor dell’evento.

Non poteva ovviamente mancare Paolo Massobrio, presidente della giuria, che non ha mancato di ringraziare gli altri componenti della commissione tecnica, in particolare i sommelier delle locali delegazioni di Ais e Fisar.