Virtus Don Bosco, la formazione Juniores è realtà: alla guida scelto Vincenzo Berio

Varazze. Detto, fatto. Nell’intervista del giugno scorso, confermando la prosecuzione del rapporto con mister Claudio Ponte in ottica prima squadra, il team manager della Virtus Don bosco Paolo Rogna aveva svelato la volontà da parte della società di dar vita ad una formazione Juniores.

Meno di un mese dopo, il buono proposito è diventato realtà. L’allenatore della squadra Juniores del sodalizio varazzino sarà Vincenzo Berio. Istruttore esperto, ha allenato molti anni nelle giovanili del Varazze crescendo Giovanissimi, Allievi e Juniores passando per Arenzano, Cogoleto, Albissola e Celle. “In queste società ha gestito con ottimi risultati le squadre Juniores – scrive il club gialloblù -, fornendo ogni anno giovani giocatori alle prime squadre”.

“La predisposizione al lavoro con ragazzi di questa età – spiega Paolo Rogna – ha fatto sì che la società gli affidasse questo delicato ruolo, che il mister svolgerà con l’aiuto di Carlo Caiano, allenatore in passato delle giovanili del Don Bosco, in totale accordo con mister Ponte, nell’intento di formare il più alto numero di giovani per il campionato dei grandi”.

Per svolgere il compito affidato mister Berio si avvarrà anche del supporto di un preparatore atletico che curerà anche la parte coordinativa dei ragazzi. “Obiettivi? La crescita sportiva e il divertimento dei ragazzi, come continua a essere con la prima squadra e con i piccolini della scuola calcio”, conclude Rogna.