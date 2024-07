“Vietato circolare a torso nudo o con il solo costume”: a Borghetto l’ordinanza che sanziona “pigri” e “piacioni”

Provincia. Il meteo non sta agevolando le abitudini dei “piacioni” estivi, ma nel frattempo – come ogni anno – diversi comuni rivieraschi “hanno messo le mani avanti” predisponendo ordinanze volte a regolamentare il decoro. Tra questi, recentemente, quello di Borghetto Santo Spirito. A finire nel mirino del documento firmato dal sindaco Giancarlo Canepa sono soprattutto i turisti (e non) che circolano in città, negli uffici e negli esercizi commerciali a torso nudo o semplicemente con il solo costume.

Una pratica da sempre molto diffusa anche in altre località turistiche savonesi, a volte adottata per pura pigrizia e più spesso per il desiderio di ostentare il proprio fisico anche oltre i confini delle spiagge. Ed è qui che entrano in gioco i Comuni, che attraverso apposite ordinanze cercano di trovare un difficile equilibrio tra decoro, morale e libertà individuali.

L”ordinanza del Comune di Borghetto ha come obiettivo quello di “salvaguardare la qualità urbana e della vita, mantenere la quiete pubblica, tutelare il patrimonio pubblico e privato, l’igiene e il decoro urbano”.

Tra i vari divieti, il provvedimento impone quello di “circolare sulla pubblica via a torso nudo o solo con il costume da bagno in tutto la cittadina, con la sola eccezione della fascia costiera del paese delimitata dal tracciato ferroviario” e di “accedere a torso nudo o solo con il costume da bagno in qualunque ufficio pubblico o privato, negli androni e ascensori condominiali e in tutte le attività commerciali e relative pertinenze (dehors ecc.) con la sola eccezione degli stabilimenti balneari”.

A Borghetto l’unica eccezione a questi divieti è la “fascia costiera”, che nel contesto locale coincide, come detto, con l’area delimitata dal “tracciato ferroviario”. Questa scelta, di fatto, permette di passeggiare a torso nudo o solo con il costume su tutto il lungomare locale. Una “concessione” che, al contrario, non è consentita in altri comuni, come quello di Camogli, dove lo stesso divieto è esteso al lungomare così come nel porticciolo, anche a piedi scalzi.

L’ordinanza del Comune di Borghetto, infine, precisa che la violazione di uno di questi divieti comporta l’applicazione di una multa dai 25 a 500 euro. Per “pigrizia” o semplice “ostentazione”, dunque, si rischia di dover mettere mano al portafogli e sborsare cifre considerevoli. Certo è che se il meteo continuerà ad essere così avverso anche nelle prossime settimane, ad essere a rischio non saranno solo le abitudini dei turisti “piacioni”, ma anche i potenziali introiti derivanti dalle multe per queste violazioni.