Vezzi Portio, ecco la nuova giunta comunale: vice sindaco Francesco Bonasera

Vezzi Portio. Si è svolto il primo consiglio comunale della nuova amministrazione di Vezzi Portio. Giuramento, giunta comunale e assegnazione delle deleghe sono stati i passi salienti all’ordine del giorno della seduta.

Dichiara il sindaco Germano Barbano: “Rinnovamento nella continuità è questo che in poche parole si può dire della nuova amministrazione comunale. Tre nuovi consiglieri sono venuti a completare la lista di coloro che già avevano governato con me. Nuove persone che senz’altro ci potranno aiutare per migliorare il nostro paese”.

“C’è tanto da fare in tutte le direzioni: dalle infrastrutture, al miglioramento del territorio, dalle manutenzioni delle strade comunali ai cimiteri, dall’affermazione turistica e culturale di Vezzi che dovrà assumere sempre maggior rilevanza nel “golfo dell’isola” e nel comprensorio del Finalese”.

“Sfide importanti che avranno bisogno dell’impegno costante di tutti i consiglieri, ecco la ragione per la quale ho inteso assegnare deleghe a tutti i componenti del Consiglio” conclude Barbano.

Ecco come sono ripartite le deleghe: Francesco Bonasera, che sarà anche il vice sindaco si occuperà di Lavori Pubblici, Ambiente, Territorio e Sicurezza, Gestione Rifiuti, Verde Pubblico e Arredo Urbano, oltre a Partecipate; Rita Gravano che sarà anche Assessore avrà competenza nei Servizi Demografici, Servizi Sociali, Servizi alla persona, Rapporti con il distretto Socio Sanitario;

Incarichi amministrativi anche per i consiglieri comunali: Federico Olivieri Cultura, Associazioni e Politiche Giovanili; Lorenzo Vercellino Affari Legali; Federica Saba Turismo, Promozione del Territorio, Spettacoli e Manifestazioni; Cesare Gasco Commercio; Piero Porielli Innovazione Tecnologica, Informatica e digitalizzazione; Elisabetta Zanellato Pubblica Istruzione e Trasporti; Mico Lagazio Sport; Renato Revello Rapporti con le frazioni.

Poche ore prima del via alla legislatura di Vezzi Portio, l’incontro con il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza. Tanti i temi trattati, dalle difficoltà dei piccoli comuni al tema del Rigassificatore per il quale anche Vezzi, che fa parte del Golfo dell’Isola, si è dichiarata contraria. Un altro tema affrontato, molto attenzionato dal Comune, risulta essere quello dello smaltimento dei rifiuti, argomento già affrontato in questi giorni con la SAT.

La giunta ha ringraziato della visita il consigliere Vaccarezza apprezzando la sua vicinanza anche verso i comuni dell’entroterra savonese.