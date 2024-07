Varazze torna nel medioevo con Aleramia, a Ceriale si ride con Ale e Franz, via al Festival teatrale di Borgio: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Viaggio nel medioevo a Varazze con Aleramia, risate a Ceriale con Ale & Franz, Raul Cremona e Marta e Gianluca, mentre a Borgio parte il Festival teatrale con Alessandro Preziosi, ma non mancheranno appuntamenti golosi come la sagra dell’Anciua a Savona e quella dello gnocco a Mioglia. Anche questo fine settimana sarà ricchissimo di tantissime proposte adatte a tutte le età e a tutti i gusti. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere sabato e domenica.

ALERAMIA PORTA IL MEDIOEVO A VARAZZE

Varazze si prepara a fare un tuffo nel passato con Aleramia 2024, la seconda edizione della rievocazione storica e del corteo storico che promette di far rivivere le antiche tradizioni medievali della città. Organizzato dall’Associazione Culturale San Donato, in collaborazione con varie associazioni locali e con il patrocinio del Comune di Varazze, l’evento si svolgerà in due serate indimenticabili.

La prima serata, sabato 6 luglio, vedrà il Colle di San Donato trasformarsi in un autentico villaggio medievale con la rievocazione medioevale degli eventi che portarono alla fondazione della città di Varazze. Dalle 19:00 alle 23:00, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, con musiche, balli, duelli e falconieri in costume. La rievocazione storica dell’abbandono del castrum veteris del Parasio da parte dei Marchesi Aleramici sarà il fulcro della serata, offrendo uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni che ripercorrerà appunto la partenza di Marchese Ugone il Grande datata il 6 luglio 1056 che, lasciando il Colle si trasferì presso la Collina di Tasca, fondando il nucleo abitativo dell’odierna Varazze.

Musiche, balli, duelli e falconieri in costume saranno i protagonisti della serata. Non mancheranno le delizie culinarie: sarà possibile gustare birra artigianale e cibo alla brace, con specialità come l’ippocrassum e i canestrelli, che renderanno l’esperienza ancora più autentica e piacevole.

SHOW TUTTO DA RIDERE A CERIALE

Anche nell’estate 2024 a Ceriale torna “Rotonda sul mare”, una serie di show musicali e comici che faranno divertire la cittadina ligure che si affaccia sul mare. A luglio e agosto Piazza della Vittoria sarà illuminata da artisti di prim’ordine. Nell’ambito della seguitissima rassegna organizzata col supporto di Hpi Event, il 6 luglio appuntamento con alle 21 Cherry Bombs e alle 22.30 Ale & Franz + Raul Cremona + Marta e Gianluca.

VIA ALLA 58ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO

Sabato 6 luglio (ore 21.30) si accendono i riflettori nell’antica piazza del borgo ligure a picco sul mare, per l’inaugurazione del 58° Festival Teatrale di Borgio Verezzi, diretto da Maximilian Nisi. Ad aprire la prestigiosa rassegna estiva sarà Alessandro Preziosi, che dirige e interpreta lo spettacolo “Moby Dick. Un viaggio nelle profondità dell’animo umano”, adattamento scenico a cura di Tommaso Mattei del capolavoro di Herman Melville. Musiche e sonorizzazioni live di Paky Di Maio. Produzione Pato Srl. L’opera, originariamente pubblicata nel 1851 e introdotta in Italia nel 1932 con la traduzione di Cesare Pavese, esplora la lotta epica e infinita dell’uomo contro i suoi mostri interiori, simboleggiati dalla caccia del capitano Achab alla balena bianca, metafora delle paure, angosce e ossessioni umane. Al di là dell’apparente disperazione e oscurità, lo spettacolo si concentra sulla ricerca di un messaggio di speranza, cercando di riscoprire la “vena aurea e luminosa” che Melville ha sapientemente intessuto nella sua narrazione. Questa dimensione più luminosa del romanzo riflette l’incessante lotta tra bene e male, dove la balena bianca simboleggia un male misterioso ma non invincibile.

Alessandro Preziosi, nel ruolo di Achab, guida gli spettatori attraverso un intenso viaggio emotivo, oscillando tra le memorie del naufrago Ismaele e l’interpretazione ossessiva di Achab.

A PAROLE UBIKATE IN MARE ARRIVA MONTANARI

Torna anche per l’estate 2024 “Parole ubikate in mare”, il prestigioso Festival letterario estivo della Liguria. Sabato 6 luglio in piazza Sisto IV a Savona arriva Tomaso Montanari che presenta “Le statue giuste”. Secondo Tomaso Montanari (noto storico dell’arte, saggista, Rettore dell’Università per Stranieri di Siena) tenere nella piazza la statua di un personaggio, significa indicarlo come modello di virtù civili. Naturalmente questo messaggio arriva quando c’è un nesso ancora vivo tra il personaggio e la comunità che lo celebra, nel bene e nel male. Non è dunque un discorso sul passato, ma una contesa sul presente e un confronto di progetti sul futuro. Se masse oppresse in tutto l’Occidente si rivolgono contro statue e monumenti è perché sono tuttora umiliate e sconfitte. La loro battaglia non riguarda la storia, ma il futuro. Ma c’è un’alternativa tra accettare passivamente o distruggere per sempre le statue che, nello spazio pubblico, rendono visibile un pantheon di eroi e di esempi? Esistono statue ‘giuste’? E quali sono?

SAGRA DELL’ANCIUA A SAVONA

La sagra dell’Anciua Festival, della Sms Fornaci Giardino Serenella torna in grande stile, il sei luglio sera, con i piatti della tradizione e la novità che ha conquistato nuovi e vecchi amici negli ultimi due anni, la paella.

TRIBUTO A VASCO CON I CAPOVOLTI

Torna per il terzo anno l’ormai collaudato appuntamento con la rassegna “Il Corso in Musica” evento patrocinato dal Comune di Savona e organizzato da Confartigianato in collaborazione con Zelo Gelateria, Spizzy, Tucano bar e Symposium nell’isola pedonale di Corso Italia. l primo appuntamento con la manifestazione sarà domenica 7 luglio, alle 21.30, con il concerto gratuito dei Capovolti.

SAGRA DELLO GNOCCO A MIOGLIA

Torna la grandissima Sagra dello gnocco 2024 a Mioglia. Ci attendono 3 giorni di musica, allegria e buon cibo con lo gnocco ormai tradizionale protagonista della tavola, condito con buonissimi sughi e contornato da molte altre specialità gastronomiche. Anche per quest’anno abbiamo pensato per voi a una gustosa novità!

L’appuntamento è come al solito vicino alla piazza di Mioglia, presso il “Capannone delle Feste” sito in via S. Giovanni Bosco, nel weekend del 5, 6 e 7 luglio. A partire dalle 19:15, sarà servito il ricco menù. Per quanto riguarda la musica, si balla a partire dalle 21:30 sull’ampia pista allestita a fianco del Capannone, con vere e proprie orchestre spettacolo.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure dove l’estate entra nel vivo con le #grigliate del sabato sera con il “Summer #BBQParty” per trascorrere ore di #relax e specialità gastronomiche in compagnia o in famiglia, tra natura e animali, godendosi la vista su tutta la riviera…

SABATO 6 LUGLIO alle ore 17.00 VITA IN FATTORIA, experience sulla cura di asini e cavalli.

Alle ore 18.00 torna ancora il BATTESIMO DELLA SELLA dove bambini e adulti potranno avvicinarsi al mondo dell’#equitazione.

E infine, per concludere al meglio la giornata, l’apputamento con la serata #barbecue (su prenotazione).

DOMENICA 7 LUGLIO alle ore 10.00 la COLAZIONE CON GLI ASINELLI…

Alle ore 11.00 ancora spazio al format il BATTESIMO DELLA SELLA, mentre al pomeriggio la divertente attività GIOCHI D’ACQUA CON I CAVALLI.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

