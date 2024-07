Varazze, scontro tra un carroattrezzi e un’auto in via Emilio Vecchia

Varazze. Incidente in via Emilio Vecchia, nei pressi dell’incrocio con la strada che porta alla frazione di Casanova. A scontrarsi un carroattrezzi e un’auto. Nell’impatto, l’autista del mezzo di soccorso stradale è finito contro il finestrino, infrangendolo. E’ stato trasportato dall’automedica di Genova all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Lievi ferite anche per la donna a bordo dell’auto, che era rimasta intrappolata nelle lamiere, trasportata poi al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto immediato l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Stella e di una seconda della Croce Rossa di Varazze, coordinate dal personale sanitario del 118 e l’auto medica. Subito sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.