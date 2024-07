Varazze, pedone investito da una moto: trasportato in codice rosso al Santa Corona

Varazze. Incidente in corso Giacomo Matteotti questo pomeriggio (10 luglio) a Varazze. Una donna è stata investita da un moto e ora si trova in codice rosso al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure per i vari traumi riportati.

Il conducente della moto invece è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona.

Sono ancora in fase di accertamento, da parte della Polizia Locale, le dinamiche dell’incidente. Sul posto oltre alla Croce d’Oro di Albissola Marina sono intervenute anche la Croce Rossa di Varazze e l’automedica.