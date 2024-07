Varazze, lunga notte di lavoro per rimediare il guasto e portare la corrente a tutti

Varazze. Notte di scavi e lavoro per tecnici e addetti dell’ Enel. La zona, quella intorno a piazza Dante. Ora la corrente c’è, grazie ai generatori, ma si sta lavorando per individuare il guasto. Cronaca di ore di disagio. A che punto siamo?

“La situazione è attenzionata da parte dell’Amministrazione anche per dare il più velocemente possibile informazioni alla cittadinanza .- spiega il sindaco Luigi Pierfederici che, da ieri, monitora costantemente la situazione – Enel sta lavorando per risolvere il guasto definitivamente nel minor tempo possibile così da rimuovere i generatori provvisori che hanno dovuto installare per garantire corrente alle zone interessate dal disservizio”.

“Purtroppo – aggiunge – sono disservizi che, quando capitano, creano disagi soprattutto per le attività commerciali e bisogna comprendere il loro disappunto. Gli operatori Enel si sono immediatamente attivati e sono prontamente intervenuti lavorando anche durante la notte per limitare il disservizio”.