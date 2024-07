Varazze, incidente in via Parasio: si schianta contro un muro, un ferito in codice rosso

Varazze. Una persona è rimasta gravemente ferita ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Varazze, in via Parasio. Per cause ancora da accertare, un automobilista di circa 70 anni è andato a sbattere violentemente contro un muro.

Dopo lo schianto l’uomo è rimasto incastrato all’interno della vettura. Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento della squadra di Varazze dei vigili del fuoco.

Sul posto sono subito giunte anche l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rosa di Celle Ligure. Nell’impatto il 70enne ha riportato un grave trauma alla gamba: le sue condizioni hanno reso necessario il trasporto urgente, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.