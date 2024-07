Varazze, comodato d’uso gratuito per i libri della scuola secondaria di primo grado

Varazze. Una nuova iniziativa partirà, per il prossimo triennio scolastico, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” Varazze–Celle Ligure, dedicata agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado.

“Grazie a questa iniziativa i testi triennali, ovvero quelli che gli studenti utilizzeranno con continuità dal primo al terzo anno durante il piano di studi della scuola secondaria di primo grado, saranno forniti in comodato d’uso gratuito alle famiglie interessate – commenta l’Assessore alla Pubblica istruzione Mariangela Calcagno – Questa opportunità, che prende il via con gli alunni delle classi prime dell’anno scolastico 2024/2025, al fine di consentire continuità per il triennio, sarà replicata almeno per le classi prime dei due anni scolastici successivi a quello che inizierà il prossimo settembre e segue l’iniziativa già attuata, in via sperimentale, dall’Amministrazione in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, per l’anno scolastico 2021/2022”.

“Abbiamo deciso – interviene il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – di stanziare, per questa iniziativa, parte del finanziamento corrisposto dalla Regione Liguria e destinato al diritto allo studio ed alla formazione, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale che disciplina l’utilizzo tali risorse, per un importo annuo di 15.000 euro. Con questo progetto l’Amministrazione comunale intende dare un sostegno significativo alle famiglie che, secondo le modalità comunicate dall’Istituto Comprensivo, hanno aderito e che, dovendo sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo per iniziare il triennio scolastico, beneficeranno così di un risparmio concreto e diretto di circa 160 euro ovvero più della metà della spesa in media sostenuta per ciascuno studente.

Ringrazio l’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” Varazze–Celle Ligure per la sempre proficua collaborazione finalizzata al sostegno delle attività didattiche e quindi degli alunni” conclude il Sindaco.