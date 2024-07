Valore alle persone: Gruppo Badano investe nel benessere dei dipendenti promuovendo attività legate alla consapevolezza

Finale Ligure. Gruppo Badano ha recentemente lanciato una nuova iniziativa: oltre ai corsi di formazione, specifici in base alle mansioni, ogni persona interessata ha potuto partecipare ad una lezione di yoga nella cornice mozzafiato della fortezza Castelfranco di Finale Ligure, tenuta dall’insegnante Giorgia Bassano.

La proprietà, promuovendo questa iniziativa, ha voluto offrire l’opportunità di praticare yoga – anche a chi non lo avrebbe mai approfondito – insieme ai colleghi il un contesto di condivisione e convivialità, nel successivo pranzo, con i seguenti obbiettivi.

“Promuovere lo spirito di gruppo uno degli obiettivi principali è quello di rafforzare i legami tra i membri dei vari uffici. Praticare yoga insieme permette di costruire un ambiente lavorativo più coeso e armonioso, dove la comunicazione e la collaborazione sono facilitate. Il senso di appartenenza e di squadra che ne deriva è fondamentale per affrontare con successo le sfide quotidiane e per raggiungere obiettivi comuni”, raccontano i titolari.

I benefici dello yoga

Gli effetti positivi dello yoga sono molteplici e ben documentati: miglioramento della flessibilità, aumento della forza muscolare, riduzione dell’ansia e miglioramento della postura, solo per citarne alcuni. Per il Gruppo Badano, offrire un corso di yoga significa anche investire nella felicità e nella produttività delle proprie risorse.

Un dipendente sereno e in salute è infatti più motivato, più creativo e più incline a collaborare in modo efficace con i colleghi. Di questi benefici e di questa esperienza abbiamo parlato con Giorgia Bassano, insegnante di yoga da oltre 10 anni che ha guidato le lezioni.

Come hai personalizzato le tue lezioni per adattarle alle esigenze specifiche dei diversi gruppi aziendali?

Abbiamo enfatizzato concetti come la condivisione, il superamento degli errori come opportunità di crescita e la preparazione interiore per un apprendimento profondo. Ho integrato storie induiste nelle posizioni dello yoga per arricchire l’esperienza corporea. Questo approccio favorisce un apprendimento profondo, rendendo ogni lezione una fonte di benefici oltre la pratica fisica.

Hai notato differenze nel modo in cui i partecipanti delle diverse unità operative hanno risposto alle tue lezioni?

Ogni gruppo è unico per le dinamiche e l’energia che porta. Alcuni sono stati più riflessivi, altri emozionati o giocosi. È stato molto arricchente anche per me farmi guidare dal clima che si è creato.

Qual è, secondo te, il ruolo dello yoga nel miglioramento della dinamica di gruppo e la comunicazione all’interno di uno staff?

La parola yoga significa unione, riflettendo il suo potenziale nel team building su due piani: evoluzione personale e consapevolezza relazionale, che si influenzano reciprocamente. Condividere esperienze positive rafforza il gruppo e favorisce una conoscenza più profonda degli altri.

L’entusiasmo dei partecipanti

I dipendenti hanno espresso una profonda soddisfazione riguardo la lezione a cui hanno partecipato trovando l’esperienza coinvolgente e rafforzativa lo spirito di gruppo e di crescita personale. Gli esercizi svolti in coppia sono stati particolarmente apprezzati, poiché hanno evidenziato l’importanza della collaborazione e della fiducia reciproca. I dipendenti hanno sottolineato che un’opportunità del genere non è scontata, riconoscendo il valore aggiunto di un Gruppo che continua ad investire sulle proprie risorse.

Un ambiente di lavoro stimolante

Gruppo Badano si impegna a creare un ambiente di lavoro che soddisfi le esigenze professionali, e supporti anche la crescita personale dei dipendenti. Offrire attività come il corso di yoga è un chiaro segnale dell’attenzione che l’azienda riserva al benessere del proprio staff, dimostrando di essere un luogo dove le persone possono crescere, sia a livello professionale che personale.

Questa attenzione al benessere rende Gruppo Badano un’opportunità ideale per chi cerca lavoro nel savonese, puntando a crearsi una posizione e una carriera gratificante.