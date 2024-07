Val Pusteria: qualche suggerimento per un soggiorno estivo

La Val Pusteria è una scelta particolarmente azzeccata per un soggiorno estivo. A prescindere dal fatto che la posizione geografica le garantisce un clima particolarmente piacevole nel corso dei mesi estivi, è una zona che offre al visitatore moltissime opportunità.

È infatti una meta ideale per chi ricerca il contatto con la natura e ama tutte quelle attività estive non tutte praticabili in altre zone. Offre molto anche da un punto di vista di turismo culturale, storico e artistico e non è certo da meno per quanto riguarda l’offerta enogastronomica.

Ecco quindi qualche suggerimento per una vacanza in questo splendido territorio.

Dove soggiornare?

Data la spiccata vocazione turistica della zona, in Val Pusteria non mancano certo le strutture ricettive all’altezza.

Per il vostro soggiorno potreste per esempio scegliere uno dei quattro Winkler wellness hotel in Alto Adige, vale a dire l’Hotel Lanerhof (a Mantana, nel comune di San Lorenzo di Sebato), gli Chalet Purmontes (sempre a Mantana), l’Hotel Winkler (a Santo Stefano, sempre nel comune di San Lorenzo di Sebato) e l’Hotel Sonnenhof (a Falzes, nelle vicinanze di Brunico).

Sono tutte strutture di altissimo livello che offrono una vasta gamma di servizi wellness e che si caratterizzano per l’ottima qualità della loro cucina.

Valutatele con calma sul sito web ufficiale e fate la vostra scelta in base alle vostre esigenze e preferenze. Qualunque sia la struttura scelta, le vostre migliori aspettative non saranno deluse.

Qualche idea per un soggiorno estivo in Val Pusteria

La Val Pusteria si trova tra l’Alto Adige e il Tirolo Orientale; la circondano le Alpi Pusteresi e va da Bressanone fino all’austriaca Lienz. Per quanto i picchi di visita si registrino nella stagione invernale e in quella estiva, la Pustertal è bellissima anche nelle altre stagioni dell’anno.

Come accennato, è un territorio che si presta a molteplici attività. Una delle principali è ovviamente l’escursionismo; la rete di sentieri è infatti particolarmente vasta e mette a disposizione percorsi di vario livello, da quelli più semplici a quelli più complessi.

È per esempio bellissima l’area escursionistica del Plan de Corones (Kronplatz in lingua tedesca), ideale anche per tutti coloro che amano la MTB che hanno a disposizione l’attrezzatissimo Kronplatz Bike Park con i suoi 17 trail e nel quale si corre la celebre maratona Kronplatz King. I panorami di cui si può godere sono davvero unici.

Una meta che vi suggeriamo, gettonatissima in estate, è il Lago di Issengo, ideale per una giornata di relax. Nelle vicinanze del laghetto tra l’altro si trova il Parco Avventura KronAction, fonte di divertimento per adulti e bambini.

Un suggerimento forse scontato, ma sicuramente valido è quello di una gita al Lago di Braies; la sua fama, dovuta anche a una nota serie televisiva, è davvero meritata; fate una passeggiata intorno al lago e poi incamminatevi in uno dei sentieri che ci sono in zona perché nel vale davvero la pena.

Nella giornata dedicata al Lago di Braies potrete anche recarvi nel vicino e bellissimo altopiano di Prato Piazza, una delle meraviglie del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO.

Non potete mancare poi una visita alla bellissima città medievale di Brunico, il centro più importante della Val Pusteria; visitatene il centro storico e le altre attrazioni.

Infine, mettete in preventivo una gita in Val Fiscalina; potete raggiungerla in poco più di un’ora, ma il viaggio vale la pena tant’è che qualcuno l’ha definita “la valle più bella del mondo”.