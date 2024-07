Vado, nuova rotonda in via Piave e ampliamento del capannone Alstom: delibere approvate in consiglio

Vado Ligure. “A poco più di un mese dall’insediamento, oggi abbiamo approvato la variazione di assestamento e due delibere importanti: una riguarda la definizione del progetto della rotonda su Via Piave, vicino al Molo 8.44, finanziata e realizzata dallo stesso complesso commerciale nell’ambito della convenzione urbanistica e degli oneri dovuti, l’altra rappresenta un passaggio importante per dare concretezza al progetto di realizzazione del nuovo capannone Alstom, nell’ambito del consolidamento e potenziamento del sito vadese”. Lo dichiara il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi.

“Inoltre, in questi giorni stiamo definendo una serie di azioni per concretizzare alcuni temi proposti alla comunità. Abbiamo preso in mano i dossier più delicati e importanti, così come azioni su iniziative, servizi e nuovi progetti”, spiega Gilardi.

Cantieri Pnrr. “Ho incontrato i committenti e gli esecutori dei cantieri più importanti sul nostro territorio, cercando di coordinare l’esigenza di completare le opere nei tempi previsti e la necessità di affrontare le criticità della nostra cittadina in termini di viabilità e vivibilità. Il prossimo autunno sarà delicato e impegnativo, per questo motivo ho istituito un tavolo di lavoro permanente sulla tematica, con incontri fitti e periodici. Partiranno a pieno regime i cantieri PNRR del nuovo Asilo Nido e delle scuole Medie, ma anche la costruzione del nuovo sottopassaggio di Via Maestri del Lavoro e la completa demolizione e ricostruzione del ponte sul Torrente Segno da parte di Anas”, dice Gilardi.

“Si tratta di cantieri delicati soprattutto per la quantità di sottoservizi presenti nelle vicinanze, ma che miglioreranno i servizi educativi e la sicurezza della nostra cittadina. Nei prossimi mesi inizieranno anche i lavori per il ripristino del cedimento della passeggiata nei pressi dell’incrocio con via Ferraris, la riqualificazione della ex scuola della Valle di Vado e della ex cabina Enel in via Ferraris”.

“Sono state definite le tempistiche – prosegue – per promuovere le gare di affidamento dei lavori per la completa realizzazione della pista multidisciplinare del Chittolina, del valore di oltre 800 mila euro, e per la manutenzione straordinaria di un tratto di Via Gavotti a Segno, che avranno inizio nel primo autunno. Si tratta di una serie di interventi che finalmente riprendono dopo il periodo commissariale e sono stati resi possibili grazie al finanziamento previsto dalla precedente amministrazione. Sta per iniziare una nuova fase di lavori, con l’approvazione di un significativo stanziamento di bilancio per la realizzazione di nuovi progetti, tra cui il recupero delle aree vicine a Bruzzone in Via Piave, la manutenzione dei Marinella, il Parco Giochi di Segno e altri interventi di riqualificazione urbana”.

Servizi socioassistenziali. “È stata avviata la collaborazione con la Croce Rossa Italiana per la progettualità di accompagnamento e trasporto di disabili (minori e adulti) presso le scuole o i presidi sociosanitari e sono state programmate tutte le attività per raggiungere l’obiettivo di digitalizzazione, con un percorso di avvicinamento dei cittadini anziani e fragili all’uso delle tecnologie informatiche, attraverso l’attivazione dello Sportello “Ambulatorio Digitale” presso la sede dei servizi sociali e in altri punti di accesso nelle varie frazioni, che verranno individuati successivamente. Sono stati supportati e accompagnati i processi necessari all’apertura di un centro antiviolenza presso la Biblioteca Civica, oltre all’organizzazione di corsi di autodifesa, fisica e psicologica.

È in programma anche il posizionamento della “cassetta rossa” per le segnalazioni di violenza di genere. Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per gli affitti a favore delle fasce deboli della nostra comunità.”

Cultura-Eventi. “Con grande entusiasmo abbiamo accettato l’invito e partecipato alla manifestazione di interesse per Savona Città della Cultura 2027, presentando un progetto inclusivo, sostenibile e fruibile da tutti. Abbiamo lavorato alla pianificazione di eventi significativi per agosto e settembre e per l’autunno e l’inverno, stanziando risorse importanti. In settembre, grazie agli Alpini, Vado Ligure accoglierà il raduno degli Alpini locali con una festa e una sfilata nel centro cittadino, mentre ad ottobre, una competizione regionale di motocross animerà la nostra comunità, dalla spiaggia ai monti. Nella recente variazione di bilancio abbiamo destinato consistenti risorse per sostenere le società sportive e le associazioni culturali, inclusa l’organizzazione della celebrazione degli 80 anni dalla morte di Clelia Corradini, partigiana vadese e orgoglio della nostra comunità”.

Outdoor/Turismo 12 mesi. “Debutterà, nei prossimi mesi, il progetto di marketing territoriale outdoor del nostro comprensorio, coinvolgendo esperti del settore, associazioni e commercianti, per attirare nuovi investimenti e favorire l’arrivo di nuovi turisti per 12 mesi l’anno in settori e potenziali nuove filiere. Una variazione di bilancio di quasi un milione di euro consentirà di migliorare il territorio e i servizi, rendendo la nostra comunità più competitiva, dinamica e sostenibile, e finanzierà azioni dirette a promuovere nuove riqualificazioni urbane e i piani socioassistenziali essenziali per i cittadini, in particolare i più vulnerabili. Questo binomio è fondamentale e indispensabile e ci sarà un impegno assoluto da parte di tutta la mia squadra per realizzarlo”.