Vado Ligure, Ecosavona main sponsor di Sabazia Pallavolo per altri due anni

Per i prossimi due anni sarà ancora Ecosavona il main sponsor della Sabazia Pallavolo di Vado Ligure.

E’ stata infatti rinnovata la collaborazione che vede Ecosavona credere fortemente nel progetto sportivo di Sabazia Pallavolo, rivolto in modo particolare ai settori giovanili, all’aspetto sociale e all’aggregazione dei ragazzi. Ecosavona, la società di Haiki Plus che ha in gestione la discarica del Boscaccio a Vado Ligure, da tempo è impegnata nel sostenere il mondo sportivo del territorio locale.

La Sabazia è ormai un punto di riferimento per tutti gli sportivi vadesi: la società è cresciuta negli ultimi anni in maniera sinergica in ogni categoria, aumentando in maniera sempre più capillare la presenza nella realtà comprensoriale vadese.

“Ringraziamo sentitamente per la fiducia accordataci l’amministratore di Ecosavona Flavio Raimondo, che ci segue da anni e supporta sempre con rinnovato entusiasmo la nostra attività” ha detto il presidente della Sabazia Pallavolo Floriano Ferrando.

“Siamo felici di poter rinnovare ancora il nostro sostegno ad una società sportiva sana e in costante crescita, che crede al tempo stesso nello sport come valore di inclusione sociale” ha evidenziato l’Ad Raimondo.