Vado, in arrivo cinque colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Vado Ligure. “Dopo la fase di progettazione, un lungo iter amministrativo e procedure complesse, oggi finalmente vediamo concretizzato un progetto ambizioso per dotare il nostro comune di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici”. Lo annuncia Fabio Gilardi, sindaco di Vado Ligure.

“Un passo importante della nostra comunità in termini di infrastrutture moderne e sostenibili, nel rispetto della transizione ecologica. infatti, in data odierna, il Comune di Vado Ligure e la società Be Charge srl (Gruppo Eni Plenitude), individuata a seguito di apposita gara pubblica, hanno siglato il contratto per la concessione decennale delle attività di fornitura, installazione, gestione e manutenzione di n. 5 colonnine di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico, che saranno distribuite in punti strategici della locale rete viaria”.

Grazie a questo progetto, i conducenti di auto elettriche e ibride plug-in potranno usufruire di 10 stalli di sosta (due per ciascuna colonnina), dove effettuare la ricarica delle batterie, anche con alcune prese veloci e ultra-veloci.

Le postazioni di ricarica saranno realizzate in queste aree: una sul lato mare della via Aurelia (all’altezza di piazza Cavour), una vicina all’ingresso del Terminal Traghetti di Portovado, una nel parcheggio di piazza Vernazza (lato via Piave), mentre le altre sono previste una nei pressi del palazzo comunale in piazza S. Giovanni Battista e una nel parcheggio di fronte all’ex stabilimento Zincol.

“Con questa iniziativa, il Comune, oltre ad attuare specifiche disposizioni normative che regolano la materia, vuole concorrere fattivamente al generale processo di sviluppo della mobilità sostenibile e agli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, conseguenti all’impiego di combustibili fossili per autotrazione”.

L’avvio dei lavori per la posa in opera delle colonnine è previsto entro qualche settimana.