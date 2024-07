Vadese, Gledi Xhuri ringrazia: “Tutto questo affetto mi dà la forza per andare avanti”

Vado Ligure. “Gledi non mollare”. Questo era il messaggio più comune, diventato anche uno striscione, che tutti hanno dedicato a Gledi Xhuri a seguito del suo grave infortunio in occasione di Spotornese-Vadese. Il giocatore è stato ricoverato d’urgenza e, dopo due mesi in ospedale, oggi la notizia più lieta: il suo ritorno a casa.

“Sono stati mesi abbastanza duri, ma con molto sacrificio sono arrivati i risultati – ha raccontato ad IVG.it -. Per come si era messa la situazione, dopo un operazione di cinque ore alla cervicale più la riabilitazione di questi mesi, ho tante persone da ringraziare. Non so se potrò tornare come prima ma ho ancora un po’ di mesi per recuperare”.

Tanto è stato il sollievo da parte dell’ambiente calcistico locale. Una vicinanza che ha molto emozionato Xhuri in questo periodo difficile della sua vita. “Volevo ringraziare tutto il reparto di Santa Corona di Pietra, la mia famiglia, la Vadese, i miei amici e compagni che mi sono stati vicini. Mi fa tanto piacere ricevere tutto questo affetto, ringrazio tutti davvero tanto. Mi fa solo che bene e mi dà la forza per andare avanti“.