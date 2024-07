Vaccarezza scrive a Toti: “Sei stato il miglior presidente che abbia conosciuto, con le tue dimissioni finisce lo stato di diritto in questo Paese”

Liguria. “Sei stato il miglior presidente che abbia conosciuto”. “Non siamo sempre stati d’accordo su tutto, ma in questi anni la Liguria è diventata protagonista come non mai”. “Con le tue dimissioni finisce lo stato di diritto in questo Paese, finisce la presunzione di innocenza: siamo tornati al periodo in cui chi fa politica è colpevole a prescindere”. Sono le parole che Angelo Vaccarezza, il consigliere regionale che lo scorso inverno decise di “staccarsi” da Giovanni Toti e dal suo movimento politico per intraprendere un percorso di rientro in Forza Italia, ha deciso di affidare a una lettera aperta indirizzata proprio all’ormai ex presidente della Regione Liguria.

Di seguito il testo integrale della lettera diffusa da Vaccarezza.

CIAO PRES.

Ho aspettato qualche giorno per scrivere queste righe e affidarle ai social.

Lo ammetto, all’inizio, l’ipocrisia straripante di chi a porte chiuse aveva per te parole decisamente diverse da quelle usate in tuo sostegno mi ha dato molto fastidio. Ma, ho deciso di andare oltre; ci penserà il tempo.

Con le tue dimissioni, non perde il centrodestra in Liguria, ma finisce lo stato di diritto in questo paese.

Finisce la presunzione di innocenza, qualunque sia il tipo di accusa.

Siamo tornati al periodo in cui chi fa politica è colpevole a prescindere.

I liguri sono stati privati del loro presidente e questa e’ la realtà

Nove anni insieme sono stati un cammino importante, che non dimenticherò mai.

Sei stato, e lo dico senza piaggeria alcuna, il miglior presidente che io abbia conosciuto.

È vero, ed è noto a tutti: non siamo sempre stati d’accordo su tutto, ritengo che, alla fine avessimo perso un po’ della spinta iniziale e avessimo perso anche nel rapporto con il territorio.

Una certezza però è che la Liguria, in questi anni, è diventata protagonista come non mai.

Turismo, mitigazione del rischio, rilancio dell’immagine di una terra che dall’angolo in cui la sinistra l’aveva messa, è uscita, grazie al tuo lavoro.

Forse è proprio questo il motivo per cui i compagni oggi gioiscono senza comprendere.

Quello che non capiscono, ma non avevo dubbi, è che da gioire c’è ben poco.

La vita di ogni essere umano è una ruota, e non puoi mai prevedere da che parte girerà.

Ma lascio che sia il tempo a rendere chiaro loro ciò che ora, obnubilati dal momento, non riescono proprio a vedere.Tanti auguri.

Il nostro compito Pres è ora quello di raccogliere la tua eredità, insieme a chi avrà l’onore e l’onere di candidarsi alla guida della Liguria.

La nostra Regione avrà la facoltà di scegliere se tornare indietro, quando la Liguria era una terra senza prospettive, o puntare a quel futuro luminoso iniziato quel 31 maggio 2015.

Quello che dovevamo dirci, riguardo a noi, ce lo siamo detto qualche mese fa, lontano da tutti.

Io come sempre, ci sarò, fino alla fine.

Ti abbraccio, ci vediamo presto.

Ciao Pres.

*l’autore è Angelo Vaccarezza, consigliere regionale