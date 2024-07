Vaccarezza commemora i caduti del Manfrei, Comitato Antifascista: “Strage mai avvenuta. Il suo un comportamento vile”

Savona. “Vergognosa la presenza di un consigliere regionale con la fascia della Regione Liguria alla ‘commemorazione’ della Rsi per una strage mai avvenuta”. Il durissimo attacco al consigliere regionale Angelo Vaccarezza arriva dal Comitato Provinciale Antifascista Savonese, e fa seguito a quello di ieri dell’Anpi.

“Vaccarezza ha giurato sulla Costituzione Italiana Antifascista – scrivono – eppure sabato, indossando la fascia della Regione Liguria, ha ‘commemorato’ i repubblichini uccisi sul Monte Manfrei nel savonese. Una strage tra l’altro mai avvenuta, così come hanno confermato storici , testimoni e ricercatori”. Una tesi che ieri il politico ha respinto, difendendo la propria scelta di “commemorare tutte le vittime innocenti”.

“Il consigliere Vaccarezza – accusano – oltre a non conoscere la storia del nostro Paese, con il suo vile comportamento non rappresenta neppure le istituzioni italiane perché indossare la fascia della regione Liguria per onorare chi difendeva Mussolini e il nazifascismo offende la storia di chi, anche in questa terra, ha dato la propria vita per la libertà. Ma è ancor piu grave chi ha permesso a Vaccarezza di andare con la fascia, e quindi di rappresentare la Regione Liguria in questa vile e vergognosa commemorazione”.

“L’amministrazione regionale, tutta, della Liguria prenda pubblicamente le distanze dal consigliere Vaccarezza – è la richiesta del Comitato Antifascista – contrariamente sarete colpevoli anche voi“.