Urbe, Danilo Buscaglia nuovo commissario cittadino di Forza Italia

Urbe. Danilo Buscaglia è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia per Urbe.

Danilo è impiegato in AMT, l’azienda di trasporti genovese, come autista. Da sempre legato al territorio, che conosce profondamente, dedica il tempo libero all’apicoltura.

“Ringrazio Angelo Vaccarezza e Luigi Pignocca per avermi voluto in questo ruolo; sono molto felice di essere entrato a fare parte del partito Forza Italia, un partito di lunga storia in questa fase di rinnovamento – ha dichiarato Buscaglia- porterò avanti il mio compito con grande serietà”.