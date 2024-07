Università, arriva in Liguria la laurea magistrale in “valorizzazione dei territori e turismi sostenibili”

Liguria Nasce in Liguria il corso di Laurea magistrale in “Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili”: un’importante opportunità data dall’università di Genova nel settore del turismo e della valorizzazione del territorio, per formare professionisti in grado di affrontare le sfide del futuro.

Il corso è stato presentato questa mattina nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi e del Rettore Federico Delfino.

«L’offerta formativa dell’Università di Genova viene arricchita da una importante novità dopo aver lanciato l’anno scorso, per prima in Italia, il corso triennale di Politiche, Governance e Informazione dello Sport – afferma l’assessore al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi- Il settore turistico è sempre più centrale per la crescita della nostra città e ora, con il corso di laurea magistrale “Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili”, poniamo le basi per formare figure specializzate, il cui contributo sarà prezioso per far ulteriormente crescere questo comparto».

«L’Università di Genova, unico ateneo nella nostra regione, desidera dare il suo contributo allo sviluppo e alla crescita del territorio – sottolinea il Rettore Federico Delfino – Indubbiamente il turismo rappresenta una voce importante dell’economia ligure. La nostra è una regione che, per bellezze artistiche e naturalistiche, ha un potenziale enorme nel settore turistico che dobbiamo tutti insieme valorizzare sempre più. E l’Università è pronta a fare la sua parte nel fornire gli strumenti didattici e scientifici per formare le professionalità interdisciplinari necessarie per imprimere una svolta di successo al turismo in Liguria»

L’Università degli Studi di Genova a fianco al Comune di Genova e in attuazione di un programma di azioni congiunte per il sostegno e la valorizzazione del settore turistico del territorio ligure, declinato nella strategia 2022/2027 delle “9 Città”, in particolare “Genova -Città del Turismo”: Destinazione Turistica di Eccellenza, ha promosso dall’anno accademico 2024/2025 il trasferimento da Savona a Genova del corso di Laurea magistrale a vocazione interdisciplinare in Valorizzazione dei Territori e Turismi Sostenibili (ValTeTuS).

Il corso (classe LM-80) ha come obiettivo la formazione di figure professionali in grado di valutare le potenzialità e le criticità insite nelle prospettive di sviluppo dei territori, al fine di elaborare strumenti concreti utili per realizzare politiche di sviluppo turistico e di valorizzazione locale, che siano sostenibili dai punti di vista socio-territoriale, ambientale ed economico.

L’attivazione del nuovo corso di laurea dimostra l’attenzione del Comune e di Università per il turismo che a Genova ricopre una particolare importanza nel quadro delle politiche di sviluppo economico e che, grazie alle politiche messe in campo dall’Amministrazione, assume una valenza strategica nella costruzione di un sistema capace di rafforzare la competitività e la capacità attrattiva dell’economia locale.