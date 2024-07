Una giornata al mare per i “nonni” dell’Opera Pia di Spotorno: il progetto della Rp per i suoi ospiti

Spotorno. I nonni di Opera Pia Siccardi di Spotorno si sono recati sabato mattina in spiaggia. Il progetto è a cura dell’Assessorato ai Servizi sociali del comune di Spotorno nella persona di Assessore Dott.ssa Veruska Schoepf in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione di Opera Pia Siccardi.

Un primo gruppo ha iniziato il progetto in mattinata recandosi su arenile del Campo solare del Comune di Spotorno supportati dall’aiuto indispensabile della sempre presente Croce Bianca.

Hanno accompagnato i nonni la Fisioterapista Denise Podestà e la Coordinatrice OSS Claudia Tasca di Sereni Orizzonti, la società che gestisce la RP, che hanno curato le attività svolte.

Il consiglio di amministrazione ha offerto la colazione presso i Bagni Aurora che hanno cordialmente ospitato i nonni presso la loro struttura.

Saranno organizzate altre giornate per permettere ad altri nonni utenti di Opera Pia di poter godere di momenti di svago e benessere sulla spiaggia.

“Ritieniamo importante e utile l’organizzazioone di questi eventi per il benessere dei nonni in RP che altrimenti non potrebbero godere della spiaggia”, hanno commentato dal Cda di Opera Pia.