Ultimo fine settimana di luglio, in autostrada lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni

Savona. Come prevedibile, l’inizio dell’ultimo fine settimana di luglio vede lunghe code e rallentamenti su tutte le tratte autostradali liguri per l’arrivo di turisti e villeggianti dalle regioni del nord Italia e non solo.

Sulla A10 si registrano code fino a 3 chilometri tra Savona e Spotorno in direzione Francia; nella direzione opposta, sono 4 i chilometri di coda che si registrano tra Finale Ligure e Spotorno verso levante.

Nella tratta genovese, code e rallentamenti tra Pegli e il bivio tra A10 e A7 verso ponente.

Ieri, intanto, Concessioni del Tirreno ha annunciato la sospensione di tutti i cantieri in A10 fino al 9 settembre.