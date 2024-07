Tutto pronto per lo “Sbarco dei Saraceni”: Laigueglia rievoca la storia di Dragut tra divertimento e fuochi d’artificio

Laigueglia. Laigueglia si prepara allo Sbarco dei Saraceni, uno degli eventi clou dell’estate laiguegliese. Un programma ricco di appuntamenti che inizierà il 29 luglio quando in piazza Preve, a cura della Pro Loco Laigueglia Aps, verranno allestiti gli stand gastronomici e i laboratori ludico-ricreativi per i bambini per “Aspettando lo sbarco” (dal 29 al 31 luglio).

Il 31 luglio, in piazza Mazzini, a partire dalle 17, si terrà la Caccia al Tesoro per i bambini. Lo Sbarco dei Saraceni, invece, è in programma il 2 agosto alle 22 dal molo centrale. Come sempre è prevista la rievocazione in chiave moderna della storica battaglia con i pirati del comandante Dragut accompagnata dallo spettacolo piromusicale. Sullo sfondo della battaglia nel borgo marinaro sarà presente la Pandora, un goletta lunga circa 30 metri, scelta come set galleggiante per alcuni film, da “Elisa di Rivombrosa” a “Hornblower”, che sarà un’altra attrazione dello Sbarco dei Saraceni di Laigueglia.

Cosi il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi: “Lo Sbarco dei Saraceni è la manifestazione più suggestiva tra quelle storiche che caratterizzano l’estate laiguegliese e richiama ogni anno migliaia di persone con il suo spettacolo pirotecnico a ritmo di musica che illumina a giorno il mare e la nostra baia”.

Precisa e aggiunge Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato alla cultura ed al calendario delle manifestazioni: “Quest’anno, dopo la narrazione degli eventi dello sbarco, i fuochi e la battaglia in mare, torna la Notte Bianca del Saraceno, con musica in tutte le piazze, per tutti i gusti e tutte le età fino all’una. In Piazza Marconi ci si potrà scatenare al ritmo dei Groove Machine, con il loro repertorio di disco music e funk dagli anni 70 agli anni 80, in Piazza della Libertà i Disparsi, che abbiamo già apprezzato alla Festa della Birra con il loro grintoso rock dagli anni 80 fino ai giorni nostri, in Piazza Garibaldi il DJ Simone Giallombardo che alternera’ la dance anni 90 ai tormentoni estivi ed alle hits del momento, in Piazza Cavour i Dual Band con il pop degli anni 80 e in Piazza Musso il piano bar di Agostino Celti, che proporrà i classici del cantautorato italiano. Come sempre, a Laigueglia non c’è tempo per annoiarsi”.