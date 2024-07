Tutto pronto per la seconda giornata del Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale

Loano. Domani (giovedì 25 luglio) prosegue a Loano il festival “Venti di folk” edizione che festeggia i vent’anni del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana.

Il programma della seconda giornata è dedicato ai vincitori di questa edizione: Hiram Salsano e Peppe Voltarelli che il pubblico potrà incontrare nel pomeriggio alle 18 al Giardino del Principe. Qui i due vincitori dialogheranno con Jacopo Tomatis e Ciro De Rosa.

Alle 21.30 ad aprire la serata sul palco in Piazza Italia, sarà Hiram Salsano, giovane cantante campana vincitrice del Premio Giovani 2023 con il suo primo album Bucolica, progetto musicale che unisce le tradizioni agropastorali con invenzioni contemporanee.

L’album è stato inserito tra i primi dieci dischi della Transglobal World Music Chart e fra i primi venti della World Music Charts Europa e ha meritato il Premio Blogfoolk Choice 2023. Euritmia ed etnografia nella formazione di Salsano, nativa di Agropoli (classe 1988), che ha concentrato i suoi interessi di ricerca sulle danze e le musiche tradizionali del Sud Italia, approfondendo maggiormente quelle della sua area di provenienza, la Campania. Con lei sul palco del Premio Loano il fisarmonicista e polistrumentista Catello Gargiulo.

La serata proseguirà con Peppe Voltarelli, cantante, autore di canzoni, scrittore e attore, che presenterà La grande corsa verso Lupionòpolis, Miglior Album 2023 per la giuria del Premio Loano. Attivo dal 1990 come voce del Parto delle nuvole pesanti, nella sua carriera è sempre stato attento alle musiche della sua Calabria – ad esempio nell’album Voltarelli canta Profazio, del 2016 – come ai suoni del folk-rock internazionale.

La grande corsa verso Lupionòpolis è stato registrato a New York da Marc Urselli (collaboratore di Nick Cave e Lou Reed) nell’EastSide Sound di Manhattan e prodotto dal pianista italiano di base a Los Angeles Simone Giuliani (al suo attivo produzioni con Andrea Bocelli e la London Symphony Orchestra). Insieme al cantautore saranno attesi sul palco Alessandro Marzano (batteria), Roberta Carrieri (voce) e Giuseppe Oliveto (trombone e fisarmonica).

Il Premio Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana è nato venti anni fa come laboratorio permanente sulla musica folk, promuove e valorizza la produzione contemporanea di musica tradizionale di radice italiana attraverso il coinvolgimento di artisti, etichette discografiche, giornalisti e operatori culturali. È organizzato dall’Associazione Compagnia dei Curiosi in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Loano, con il contributo della Fondazione A. De Mari e Marina di Loano, e con il patrocinio della Regione Liguria e di ANCI. La direzione artistica è a cura di Jacopo Tomatis, con la collaborazione di Ciro De Rosa, Enrico de Angelis, Lucia Campana, Annalisa Scarsellini e Davide Valfrè. Partner del Premio Loano sono il Premio Andrea Parodi e Folkest.

Tutti i concerti e gli incontri sono a ingresso gratuito