Tutto esaurito per la nona edizione di “Loano in Danza”

Loano. E’ in programma dal 31 agosto al 6 settembre la nona edizione di “Loano in Danza”, manifestazione con stage, workshop e audizioni di danza classica, moderna e contemporanea organizzata dall’Asd Promozione Danza Liguria con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La manifestazione, che si svolgerà presso il PalaGarassini, nasce per offrire agli stagisti partecipanti e agli allievi del comprensorio la possibilità di seguire un percorso di studio della danza con docenti dai curricula comprovati.

Il corpo docenti è formato da professionisti di livello internazionale: Giammarco Capogna per modern show dance; Macia del Prete per la contemporary dance; Alessia Gatta per contemporaneo; Kledi Kadiu per modern dance; Alessandra Celentano e Anbeta Toromani per la danza classica; Dylan Zuccarelli per contemporaneo; Thomas Signorelli per la modern contemporary; Emanuel Lo per la masterclass avanzata.

La nona edizione della manifestazione ha ottenuto un incredibile successo: le iscrizioni sono andate rapidamente sold-out. Tra i partecipanti ci saranno anche danzatori provenienti da Malta, per un totale di circa 160 partecipanti con famiglie al seguito.

Il direttivo di Promozione Danza Liguria è al lavoro per cercare soluzioni atte a soddisfare le richieste di tutti i numerosissimi allievi che sono rimasti in lista di attesa. Il direttivo invita a non effettuare iscrizioni prima di aver preso accordi con l’organizzazione, inviando una mail a pdlstages@gmail.com.